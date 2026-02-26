Hình ảnh gần 1.000 người tham gia lễ nghinh thần trên đường phố ở Đồng Nai

(NLĐO)-Gần 1.000 người tham gia diễu hành, hóa trang thành thần tiên, múa lân sư rồng trong lễ nghinh thần chùa Ông đi qua nhiều tuyến phố phường Trấn Biên
Ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Ban tổ chức lễ hội chùa Ông (Thất phủ cổ miếu) năm 2026 (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) tiến hành lễ nghinh thần. Đây là hoạt động chính, đặc sắc nhất tại lễ hội chùa Ông.
Lễ nghinh thần là hoạt động đưa các vị thần dân gian, người có công khai hoang mở cõi, xây dựng vùng đất Biên Hoà-Đồng Nai xuất du theo đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Ông chỉ tổ chức xuất du bằng đường bộ.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)