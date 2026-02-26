HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hình ảnh gần 1.000 người tham gia lễ nghinh thần trên đường phố ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Gần 1.000 người tham gia diễu hành, hóa trang thành thần tiên, múa lân sư rồng trong lễ nghinh thần chùa Ông đi qua nhiều tuyến phố phường Trấn Biên

Ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Ban tổ chức lễ hội chùa Ông (Thất phủ cổ miếu) năm 2026 (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) tiến hành lễ nghinh thần. Đây là hoạt động chính, đặc sắc nhất tại lễ hội chùa Ông.

Lễ nghinh thần là hoạt động đưa các vị thần dân gian, người có công khai hoang mở cõi, xây dựng vùng đất Biên Hoà-Đồng Nai xuất du theo đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Ông chỉ tổ chức xuất du bằng đường bộ.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 1.

Đoàn nghinh thần với sự tham gia của gần 1.000 người, xuất phát tại miếu Phụng Sơn Tự rồi theo đường bộ di chuyển qua nhiều tuyến phố phường Trấn Biên.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 2.

Quá trình diễu hành, đoàn hóa trang thành các thần tướng, nhân vật lịch sử, biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đường phố thu hút đông đảo người dân đón xem, thưởng thức.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 3.

Lễ hội chùa Ông thu hút rất đông người dân, du khách thập phương và các hội quán cộng đồng người Hoa trong cả nước  tham gia.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 4.

Dọc theo 2 bên đường nơi đoàn nghinh thần đi qua, nhà dân tổ chức lập bàn hương cầu phúc

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 5.

Nhiều hội quán tham dự lễ nghinh thần

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 6.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 7.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 8.

Lễ hội truyền thống chùa Ông lần thứ XI năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25-2 đến 1-3 (tức mùng 9 tháng Giêng đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Gần 1000 người tham gia lễ nghinh thần trên đường phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 9.

Đoàn nghinh thần đi qua đường Cách Mạng Tháng Tám

Lễ nghinh thần chùa Ông 2026 tại Đồng Nai thu hút Gần 1000 người tham gia - Ảnh 10.

Chùa Ông được khai tạo năm 1684, thờ Quan Thánh Đế Quân. Đây là ngôi chùa Hoa có niên đại sớm nhất ở Nam Bộ, gắn với cộng đồng di dân do Tổng binh Trần Thượng Xuyên đưa đến định cư ở Cù lao phố - Biên Hòa năm 1679, tạo lập Nông Nại Đại Phố - một thương cảng đô hội sầm uất đầu tiên ở vùng đất phương Nam.

tỉnh đồng nai lễ hội đường phố chùa Ông Thất phủ cổ miếu
    Thông báo