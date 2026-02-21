HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lễ hội Đống Đa khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Sáng 21-2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, phường Đống Đa (Hà Nội) tổ chức Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Lễ hội Đống Đa 2026: Khơi dậy niềm tự hào dân tộc Với Quang Trung - Ảnh 1.

Lễ hội Đống Đa khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Đây là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc về một chiến thắng hiển hách trong lịch sử. Với khoảng 1.500 người tham gia, lễ hội khẳng định giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa - điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Nội, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã dâng hương và dâng hoa trước tượng đài, đền thờ Vua Quang Trung, các đại biểu cùng nhân dân đã ôn lại trang sử oanh liệt mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Qua đó, khẳng định giá trị trường tồn của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: "Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta".

Lễ hội Đống Đa 2026: Khơi dậy niềm tự hào dân tộc Với Quang Trung - Ảnh 2.

Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, tôn kính bậc hiền nhân

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, 237 năm đã trôi qua, âm vang của bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần "thần tốc" vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó không chỉ là tốc độ trong hành quân, mà là tốc độ trong cải cách, trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; là sự chủ động nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì tương lai đất nước và hoàn thành sứ mệnh phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm vững vàng trong kỷ nguyên mới. 

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đống Đa luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nói ít làm nhiều, làm đến kết quả cuối cùng, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, cùng Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam"- ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định.

Lễ hội Đống Đa 2026: Khơi dậy niềm tự hào dân tộc Với Quang Trung - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789 do Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thực hiện

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789 do Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thực hiện, tái hiện hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc bất ngờ tiến công vào thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh, đem lại chiến thắng lẫy lừng cho dân tộc. Chương trình gồm hai chương: Màn sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789 và Mùa xuân khát vọng vươn mình.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 22-2 (tức ngày 6 tháng Giêng). Bên cạnh các nghi lễ truyền thống tôn nghiêm, phần hội được tổ chức tưng bừng, rộn rã, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần thượng võ bất diệt của dân tộc.

300.000 người đổ về Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

300.000 người đổ về Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan

(NLĐO) - Lễ mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan là nghi thức tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp đầu xuân.

Những lễ hội nổi tiếng miền Bắc nhất định phải đến

(NLĐO)- Các lễ hội miền Bắc với nét văn hóa tâm linh đặc sắc thu hút hàng triệu du khách những ngày đầu xuân

