Ngôi nhà cổ “nổi” nhất Hội An

(NLĐO) - Giữa lòng phố cổ Hội An, nhà cổ Tấn Ký không chỉ là điểm dừng chân của du khách mà còn là “di sản sống” của một gia tộc
Nhà cổ Tấn Ký (nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Hội An, TP Đà Nẵng) là ngôi nhà cổ đầu tiên được vinh danh Di sản Quốc gia, là điểm tham quan thu hút khách của phố cổ.
Hàng trăm năm qua, ngôi nhà không chỉ là nơi sinh sống của nhiều thế hệ một gia tộc, mà còn phản chiếu thăng trầm của thương cảng từng sầm uất bậc nhất Đàng Trong.
Vào những năm đầu thế kỷ 20, tàu thuyền nước ngoài hầu như không còn cập bến, Hội An dần đánh mất vị thế là một trong những trung tâm thương mại sầm uất của khu vực. Trải qua biến thiên lịch sử, nhà cổ Tấn Ký đến nay đã là nơi sinh sống của 7 thế hệ trong cùng một gia đình.
Ngôi nhà vẫn lưu giữ nhiều dấu tích quý giá, minh chứng cho giai đoạn giao thương phồn thịnh với nước ngoài. Đặc biệt, từ thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, thời kỳ các thương nhân bản địa giàu có vươn lên mạnh mẽ, nhiều ngôi nhà tráng lệ đã được xây dựng, phản ánh diện mạo hưng thịnh của đô thị cảng Hội An một thời.
