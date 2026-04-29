Hình ảnh trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai với TPHCM sáng 29-4

Quốc lộ 51 dài hơn 70 km từ Đồng Nai đến TPHCM, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện dày đặc, khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày, đêm, vượt 3 lần so với thiết kế.

Trên tuyến có nhiều khu công nghiệp, cảng biển. Hiện các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và nhiều dự án giao thông trọng điểm đều lưu thông trên Quốc lộ 51.

Thời gian gần đây, Quốc lộ 51 bắt đầu được sửa chữa, nâng cấp dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) cho hay, đã làm việc với nhà thầu, qua đó thống nhất rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống 100 ngày (so với 120 ngày theo hợp đồng ban đầu).

Phía các nhà thầu huy động nhiều nhân lực và gần 200 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc. Thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn. Phối hợp ngành chức năng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào Quốc lộ 51.

Song song đó, 2 trạm thu phí án ngữ trên Quốc lộ 51 hơn 3 năm nay đã được tháo dỡ, tạo thông thoáng và an toàn cho người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, điểm "đen" ùn tắc giao thông tại nút giao Quốc lộ 51-Nam Cao (phường Phước Tân) thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tối.

Để khắc phục tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết, phân làn cho các xe di chuyển.

Ban ngày, các nhà thầu hạn chế thi công, tập trung thi công ban đêm để hạn chế ùn tắc giao thông

