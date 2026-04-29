Bạn đọc

Hình ảnh trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai với TPHCM sáng 29-4

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai và TPHCM sau khi 2 trạm thu phí dỡ bỏ, nhà thầu tập trung thi công ban đêm

Quốc lộ 51 dài hơn 70 km từ Đồng Nai đến TPHCM, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện dày đặc, khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày, đêm, vượt 3 lần so với thiết kế.

Trên tuyến có nhiều khu công nghiệp, cảng biển. Hiện các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sân bay Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và nhiều dự án giao thông trọng điểm đều lưu thông trên Quốc lộ 51.

Thời gian gần đây, Quốc lộ 51 bắt đầu được sửa chữa, nâng cấp dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) cho hay, đã làm việc với nhà thầu, qua đó thống nhất rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 xuống 100 ngày (so với 120 ngày theo hợp đồng ban đầu).

Phía các nhà thầu huy động nhiều nhân lực và gần 200 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc. Thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn. Phối hợp ngành chức năng TPHCM tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn phương tiện chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào Quốc lộ 51.

Song song đó, 2 trạm thu phí án ngữ trên Quốc lộ 51 hơn 3 năm nay đã được tháo dỡ, tạo thông thoáng và an toàn cho người tham gia giao thông.

Giao thông ùn ứ cục bộ đoạn xung quanh nút giao Quốc lộ 51-Nam Cao (ngã 3 sân golf Long Thành)

Tuy nhiên, điểm "đen" ùn tắc giao thông tại nút giao Quốc lộ 51-Nam Cao (phường Phước Tân) thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tối.

Để khắc phục tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết, phân làn cho các xe di chuyển.

Ban ngày, các nhà thầu hạn chế thi công, tập trung thi công ban đêm để hạn chế ùn tắc giao thông

2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 đã cơ bản xong tháo dỡ giúp giao thông di chuyển thông thoáng, an toàn

Tại điểm đen ùn tắc giao thông Quốc lộ 51-Nam Cao (ngã ba sân golf Long Thành), lực lượng cảnh sát giao thông túc trực hướng dẫn, phân luồng giao thông cho các phương tiện

Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện quá đông nên khu vực này thường xuyên quá tải, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm

Tin liên quan

Tin vui cho người thường chạy xe qua 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm "bỏ hoang", tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân, 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai và TPHCM đã được tháo dỡ xong

Kẹt xe kinh hoàng trên Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai, nhiều tài xế hết kiên nhẫn

(NLĐO)-Một tuần trở lại đây, việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến giao thông thường xuyên ùn tắc, có thời điểm kẹt cứng nhiều cây số

Cận cảnh tháo dỡ 2 trạm phí "bỏ hoang" trên Quốc lộ 51 sau nhiều năm tranh cãi

(NLĐO)-Sau nhiều năm tranh cãi, 2 trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 kết nối Đồng Nai với TPHCM đã bắt đầu được tháo dỡ

phương tiện lưu thông sân bay Long Thành tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 TPHCM
