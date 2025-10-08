HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh xe lội nước, “sóng đánh” trên một tuyến đường ở TP HCM

CHÍ NGUYÊN - ÁI MY

(NLĐO) - Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám (Âm lịch) trong 1-2 ngày nữa.

Trận mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 8-10, kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM bị ngập. Trong đó, một trong những tuyến đường ngập nặng nhất là đường Trần Xuân Soạn thuộc khu vực quận 7 cũ. 

Người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn cho hay khu vực này ngập từ khoảng gần 17 giờ, đến 19 giờ nước vẫn chưa rút. Nhiều vị trí trên đường này ngập quá nửa bánh xe, khiến nhiều phương tiện "chết máy".

Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 1.

Người dân lưu thông trong cơn mưa tầm tả trên đường Trần Xuân Soạn

Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 2.

Dòng phượng tiện lội nước qua vùng ngập

Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 3.
Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 4.

Nhiều xe chết máy, người dân vất vả dắt bộ

Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 5.

Hàng quán ế ẩm vì mưa ngập

Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 6.
Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 7.
Mưa kết hợp triều cường, một tuyến đường ở TP HCM lại ngập thành sông - Ảnh 8.

Nước ngập vào nhiều con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám (Âm lịch) trong 1-2 ngày nữa, sau đó xuống lại.

Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8 và 9-10 (tức ngày 17 và 18 tháng Tám Âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,6-1,65 m (xấp xỉ hặc trên báo động 3 0,05 m); thời gian xuất hiện từ 5-7 giờ hoặc 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,65-1,7 m (trên báo động từ 0,05-0,1 m).

Theo cơ quan trên, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.

Một số video người dân vất vả lưu thông trong cơn mưa lớn, nước ngập sâu trên đường Trần Xuận Soạn:




Nguyên nhân và dự báo mưa lớn ở TP HCM

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin nguyên nhân mưa lớn ở TP HCM chiều tối nay do rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ, hội tụ gió tồn tại ngay khu vực Nam Bộ, đồng thời vùng hội tụ gió ở vùng biển phía Đông cũng hoạt động mạnh. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây.

Từ hơn 17 giờ chiều nay, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường, xã của TP HCM.

Lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.


Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-10: Oi nóng, mưa dông cuối ngày

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-10: Oi nóng, mưa dông cuối ngày

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục duy trì sự hoạt động của gió mùa Tây Nam cấp 2-3, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

(NLĐO) - Mưa lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều nhà ngập tới nóc và nhiều người dân đang cầu cứu

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

mưa lớn TP HCM xe chết máy nước ngập sâu mưa ngập đường Trần Xuân Soạn
