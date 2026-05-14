HLV Hứa Hiền Vinh ngồi ghế nóng Becamex TPHCM, Đặng Trần Chỉnh rút khỏi BHL

Trước chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng tại vòng 21 V-League 2025-2026, Becamex TPHCM bất ngờ thay đổi vị trí HLV trưởng khi bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh thay thế HLV Ueno Nobuhiro.

Theo đó, HLV Ueno Nobuhiro sẽ lùi về làm trợ lý, trong khi HLV Hứa Hiền Vinh được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đất Thủ ở 4 vòng đấu còn lại của mùa giải. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Đặng Trần Chỉnh cũng tạm rút khỏi ban huấn luyện của đội bóng.

HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt Becamex TPHCM

Trước đó, Becamex TPHCM đã trải qua 3 sự thay đổi khác trên băng ghế huấn luyện. Đầu mùa giải, HLV Anh Đức dẫn dắt, nhưng sớm chia tay đội bóng đất Thủ ở vòng 5. Thay thế Anh Đức, HLV Đặng Trần Chỉnh tạm dẫn đội đến vòng 12 thì HLV Nobuhiro được đăng ký chức danh HLV trưởng.

Sự thay đổi trên xuất phát từ thành tích không tốt của Becamex TPHCM trong thời gian qua. Đội chủ sân Gò Đậu để thua 0-2 trước Đà Nẵng ngay vòng 20, nối dài chuỗi phong độ thất vọng với 3 trận hòa và 3 thất bại trong các vòng gần đây.

Sau 20 vòng đấu của mùa giải 2025-2026, đội bóng đất Thủ đang xếp thứ 12 với 21 điểm và chật vật để trụ lại V-League. Khoảng cách với 2 đội đua trụ hạng PVF-CAND và Đà Nẵng lần lượt chỉ có 4 và 5 điểm.

Với sự bổ nhiệm này, tân HLV Hứa Hiền Vinh sẽ cùng toàn đội di chuyển ra Hải Phòng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu ở vòng 21 diễn ra ngày 16-5.

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội một, ông Hiền Vinh làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Becamex TPHCM với vai trò HLV trưởng đội U15. Tại giải đấu U15 Quốc gia 2026, ông từng giúp đội trẻ đất Thủ vào đến tứ kết.