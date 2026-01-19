Đình Bắc có điểm nổi trội gì so với 6 cầu thủ U23 triển vọng của AFC?

Trong bài đăng trên fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 6 cầu thủ được đánh giá là "ngôi sao triển vọng" tại VCK U23 châu Á 2026 đã được công bố. Tuy nhiên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, chân sút đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải đấu năm nay, lại không được AFC gọi tên.

Đình Bắc không có tên trong danh sách “ngôi sao triển vọng” của AFC

Điều này đã khiến đông đảo người hâm mộ Việt Nam bức xúc, song nếu nhìn sâu hơn vào tiêu chí lựa chọn và bối cảnh của sân chơi này, quyết định của AFC không hẳn là khó lý giải.

Danh sách 6 cái tên được lựa chọn bao gồm Abdullah Radif (Ả Rập Saudi), Kang Sang Yoon (Hàn Quốc), Saif Eldeen Fadlalla (Qatar), Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan) và Behram Abduweli (Trung Quốc). Điểm chung của những cầu thủ này là họ đều đang ở giai đoạn đầu của hành trình khẳng định tên tuổi, phần lớn chưa có hoặc mới có rất ít cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Chẳng hạn như Ryunosuke Sato, tiền vệ tấn công của U23 Nhật Bản. Ra mắt đội tuyển quốc gia từ tháng 10-2025, cầu thủ này đến nay vẫn chưa để lại dấu ấn về mặt bàn thắng.

Đây cũng là lý do các "ngôi sao triển vọng" thực tế là những "tài sản tương lai" của nền bóng đá nước họ.

Trong khi đó, Đình Bắc lại ở một vị trí khác. Tiền đạo sinh năm 2004 không còn là cái tên tiềm năng thuần túy mà đã dần trở thành mắt xích quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh từng ghi dấu ấn bằng bàn thắng vào lưới Nhật Bản ở trận ra quân tại Asian Cup 2023.

Dưới góc nhìn của AFC, Đình Bắc có lẽ đã vượt qua giai đoạn "triển vọng" để bước sang nhóm cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi. Xét về chuyên môn, việc Đình Bắc bị "bỏ quên" có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau 4 trận tại VCK U23 châu Á 2026, anh đã ghi 3 bàn thắng, chỉ kém hai cầu thủ dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" đúng 1 pha lập công.

Đáng chú ý, cả Ali Al Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon) đều không thể nâng cao thành tích khi đội bóng của họ đã bị loại. Trong khi đó, U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận bán kết, mở ra cơ hội rất thực tế để Đình Bắc cạnh tranh danh hiệu "Vua phá lưới".

Phong độ của Đình Bắc có lẽ đã vượt qua giai đoạn triển vọng (Ảnh: AFC)

Không chỉ ghi bàn, vai trò của Đình Bắc trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik còn mang ý nghĩa rất lớn.

Cầu thủ này là mẫu tiền đạo đa năng, có thể đá cao nhất để làm tường, pressing hoặc dạt biên để tạo khoảng trống cho tuyến hai. Bàn thắng vào lưới U23 UAE ở tứ kết là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng tỏa sáng ở thời điểm then chốt, yếu tố cực kỳ quan trọng trong các trận đấu loại trực tiếp.