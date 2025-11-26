HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Xác định 8 CLB nữ mạnh nhất châu Á

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Việc vượt qua vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á đã giúp CLB nữ TP HCM trở thành 1 trong số tám đội bóng mạnh nhất châu lục ở cấp CLB.

Bước vào mùa giải thứ 2 ở sân chơi AFC Womens Champions League 2025-2026 (Cúp C1 nữ châu Á), CLB nữ TP HCM tiếp tục gây ấn tượng khi lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Điều này giúp đoàn quân của HLV Kim Chi trở thành một trong số tám đội ghi danh vào tứ kết tại cúp C1 nữ châu Á với vị trí nhì bảng A. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Huỳnh Như và đồng đội góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Mùa trước, CLB nữ TP HCM đã liên tục tạo nên bất ngờ, và các cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam khi ngược dòng ngoạn mục ở tứ kết, vào bán kết và chỉ để thua đội đương kim vô địch, Wuhan Jiangda (Trung Quốc) trên sân nhà của đối thủ.

Dù vậy, thành tích năm nay của đoàn quân HLV Kim Chi với chỉ 3 bàn thắng, 3 bàn thua khiến họ không nằm ở nhóm hạt giống của vị trí nhì bảng tốt nhất. Điều này khiến CLB nữ TP HCM sẽ phải chơi trên sân khách ở tứ kết. Đối thủ của Huỳnh Như cùng các đồng đội là một trong ba đội là Wuhan Jiangda, Tokyo Verdy Beleza hoặc Naegohyang.

Xác định 8 CLB nữ mạnh nhất mạnh nhất châu Á - Ảnh 1.

CLB nữ TP HCM là một trong tam đội mạnh nhất châu Á (Ảnh: Thạo Hoàng)

Ngoài đại diện thành phố mang tên Bác, các suất vào tứ kết còn lại lần lượt thuộc về Melbourne City (Úc, nhất bảng A), Wuhan Jiangda (Trung Quốc, nhất bảng B), Nasaf (Uzbekistan, nhì bảng B) cùng các đội nhất - nhì bảng C gồm Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang (Triều Tiên), hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất Suwon (Hàn Quốc, đội hạng ba bảng C) và Stallion Laguna (Philippines, hạng ba bảng A).

Lễ bốc thăm tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ diễn ra ngày 15-1-2026, còn các trận tứ kết được tổ chức trong hai ngày 22 và 23-3-2026.

Tin liên quan

CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á

CLB nữ TP HCM chắc suất vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Trong lượt trận thứ 2 Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP HCM đã giành chiến thắng 2-0 trước CLB từ Singapore, chắc vé vào tứ kết

Huỳnh Như sút phạt thành bàn, CLB nữ TP HCM thắng đội bóng Philippines

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã có trận ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna tối 13-11 nhờ công của Huỳnh Như.

Đương kim á quân nắm rõ điểm yếu của CLB nữ TP HCM tại Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Trong họp báo trước trận ra quân ở Cup C1 nữ châu Á 2026, HLV Melbourne City cho biết đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của TP HCM và mong chờ ngày đối đầu.

Huỳnh Như kim chi nữ TP HCM C1 nữ châu Á
