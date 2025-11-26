Xác định 8 CLB nữ mạnh nhất châu Á

Bước vào mùa giải thứ 2 ở sân chơi AFC Womens Champions League 2025-2026 (Cúp C1 nữ châu Á), CLB nữ TP HCM tiếp tục gây ấn tượng khi lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Điều này giúp đoàn quân của HLV Kim Chi trở thành một trong số tám đội ghi danh vào tứ kết tại cúp C1 nữ châu Á với vị trí nhì bảng A. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Huỳnh Như và đồng đội góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Mùa trước, CLB nữ TP HCM đã liên tục tạo nên bất ngờ, và các cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam khi ngược dòng ngoạn mục ở tứ kết, vào bán kết và chỉ để thua đội đương kim vô địch, Wuhan Jiangda (Trung Quốc) trên sân nhà của đối thủ.

Dù vậy, thành tích năm nay của đoàn quân HLV Kim Chi với chỉ 3 bàn thắng, 3 bàn thua khiến họ không nằm ở nhóm hạt giống của vị trí nhì bảng tốt nhất. Điều này khiến CLB nữ TP HCM sẽ phải chơi trên sân khách ở tứ kết. Đối thủ của Huỳnh Như cùng các đồng đội là một trong ba đội là Wuhan Jiangda, Tokyo Verdy Beleza hoặc Naegohyang.

CLB nữ TP HCM là một trong tam đội mạnh nhất châu Á (Ảnh: Thạo Hoàng)

Ngoài đại diện thành phố mang tên Bác, các suất vào tứ kết còn lại lần lượt thuộc về Melbourne City (Úc, nhất bảng A), Wuhan Jiangda (Trung Quốc, nhất bảng B), Nasaf (Uzbekistan, nhì bảng B) cùng các đội nhất - nhì bảng C gồm Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang (Triều Tiên), hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất Suwon (Hàn Quốc, đội hạng ba bảng C) và Stallion Laguna (Philippines, hạng ba bảng A).

Lễ bốc thăm tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 sẽ diễn ra ngày 15-1-2026, còn các trận tứ kết được tổ chức trong hai ngày 22 và 23-3-2026.