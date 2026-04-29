HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

PSG - Bayern 5-4: Không có “cái chết” của kiểm soát

Hoàng Tú

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich được tung hô là “hay nhất lịch sử” của UEFA Champions League.

Cảm xúc dẫn dắt nhận định

Chín bàn thắng và nhịp độ nghẹt thở đã diễn ra tại Parc des Princes Paris Saint-Germain và FC Bayern Munich. Nhưng phía sau cơn say cảm xúc ấy, trận đấu không khai tử bóng đá kiểm soát, mà chỉ cho thấy nó đang được chơi theo một cách khác: nhanh hơn, trực diện hơn và khắc nghiệt hơn.

PSG - Bayern 5-4: Không có “cái chết” của kiểm soát - Ảnh 1.

Cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich được cho là “hay nhất lịch sử” của UEFA Champions League

Hiếm có trận đấu nào tạo ra sự đồng thuận rộng như vậy từ truyền thông đến người trong cuộc. Từ Anh, Đức đến Tây Ban Nha, những mỹ từ được sử dụng gần như chạm trần: "kinh điển", "lịch sử", "ngoài sức tưởng tượng". 

Thậm chí có quan điểm cho rằng đây là "hồi chuông kết thúc cho kỷ nguyên bóng đá kiểm soát thận trọng", nhường chỗ cho thứ bóng đá "liều lĩnh và đầy kích thích".

Những gì diễn ra tại sân vận động Parc des Princes đúng là một đêm đặc biệt. Nhịp độ trận đấu bị đẩy lên mức cực hạn, các pha chuyển trạng thái diễn ra liên tục, và chất lượng cá nhân của cầu thủ hai bên khiến mọi sai lầm đều phải trả giá ngay lập tức.

HLV Luis Enrique thừa nhận đó là trận đấu hay nhất ông từng cầm quân. Ousmane Dembele - người được vinh danh xuất sắc nhất trận - cũng gọi đây là cuộc đối đầu của hai triết lý tấn công không do dự. Trung vệ Marquinhos nói đơn giản hơn: "Đây là trận đấu bạn mơ ước từ khi còn nhỏ".

Nhưng chính những lời ca ngợi ấy cũng cần được đặt vào đúng bối cảnh: cảm xúc sau một trận cầu đỉnh cao luôn có xu hướng đẩy mọi thứ lên mức cực đoan.

Tỷ số 5-4 dễ khiến người ta nghĩ đến một trận đấu hỗn loạn, nơi chiến thuật bị phá vỡ. Thực tế lại khác. Cả PSG lẫn Bayern đều không từ bỏ kiểm soát. 

Họ chỉ kiểm soát theo cách hiện đại hơn: gây áp lực tầm cao để kiểm soát không gian, tăng tốc độ luân chuyển bóng thay vì giữ bóng an toàn, chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội.

Nói cách khác, đây không phải là bóng đá "buông", mà là bóng đá đẩy giới hạn của kiểm soát.

Kiểm soát không chết

Điểm then chốt nằm ở chỗ khi hai đội cùng chơi ở cường độ cao và cùng sở hữu hàng công đẳng cấp, hệ quả tất yếu là trận đấu trở nên mở. Đó là hệ quả của chất lượng, không phải sự thiếu kỷ luật trong đấu pháp hay sai sót. 

Lịch sử gần đây của Champions League không ủng hộ nhận định rằng bóng đá kiểm soát đang biến mất.

PSG - Bayern 5-4: Không có “cái chết” của kiểm soát - Ảnh 2.

PSG - Bayern 5-4: Không có "cái chết" của kiểm soát - Ảnh 2.

Những đội thành công nhất vẫn là những đội kiểm soát tốt nhất nhưng không còn theo nghĩa cũ. Manchester City của Pep Guardiola hay Real Madrid đều cho thấy một mô hình khác: kiểm soát để tạo lợi thế chiến thuật và bùng nổ ngay khi cơ hội xuất hiện.

Sự khác biệt nằm ở triết lý. Không còn là "giữ bóng để tránh sai lầm", mà là "giữ bóng để chuẩn bị cho khoảnh khắc kết liễu".

Trận PSG - Bayern vì thế không phải dấu chấm hết cho một kỷ nguyên, mà là minh chứng rằng kiểm soát nếu thiếu tính sát thương sẽ không còn đủ. Chính Ousmane Dembele thừa nhận PSG đã ngừng chơi một chút khi dẫn 5-2. Và ngay lập tức, họ phải trả giá bằng hai bàn thua.

Đó là minh họa rõ nhất cho bóng đá đỉnh cao hiện nay: không còn khoảng nghỉ an toàn, không còn kiểm soát trận đấu theo nghĩa truyền thống, mọi sự chùng xuống đều có thể bị trừng phạt. Có nghĩa là nếu có một hồi chuông thật sự, thì đó không phải cho kiểm soát, mà là cho tâm lý an toàn.

Vậy thì trận lượt về ở Allianz Arena vào ngày 6-5 tới sẽ tiếp tục là đại tiệc hay sự tỉnh táo? Dự báo về một cơn mưa bàn thắng là điều dễ hiểu, nhất là khi Bayern Munich buộc phải tấn công.

Nhưng ở cấp độ này, sau một trận đấu quá mở, phản xạ tự nhiên của các HLV thường là điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro. Trận lượt về vì thế có thể: chặt chẽ hơn về cấu trúc, tính toán hơn trong cách tiếp cận, nhưng vẫn tiềm ẩn bùng nổ, bởi cả hai đều không phải kiểu đội bóng sớm đóng cửa trận đấu.

Trận bán kết lượt đi PSG – Bayern 5-4 xứng đáng được xếp vào nhóm những trận cầu hấp dẫn nhất mà Champions League từng chứng kiến trong nhiều năm. Nhưng gọi đó là "hay nhất lịch sử" hay "hồi chuông kết thúc một kỷ nguyên" vẫn là cảm xúc đi trước lý trí.

Điều đọng lại rõ ràng hơn là một xu hướng: bóng đá đỉnh cao không từ bỏ kiểm soát, mà đang tái định nghĩa nó - nhanh hơn, trực diện hơn và khốc liệt hơn.

Trong thế giới ấy, vấn đề không phải là bạn kiểm soát bao nhiêu, mà là bạn làm gì với sự kiểm soát đó. 

Thế giới bóng đá hiện đại ngày nay, vấn đề không còn là bạn kiểm soát bao nhiêu, mà là bạn biến sự kiểm soát thành điều gì.


Tin liên quan

PSG hạ Bayern Munich ở trận bán kết Champions League lịch sử có 9 bàn

(NLĐO) – Chủ nhà PSG đánh bại Bayern Munich 5-4 ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 29-4, màn rượt đuổi tỉ số mãn nhãn bậc nhất lịch sử giải đấu.

Phản ứng của PSG và BayernMunich sau "trận cầu thế kỷ" ở Champions League

(NLĐO) - Bayern Munich thua PSG 4-5 ở lượt đi bán kết Champions League và kết quả không tưởng này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng lẫn thán phục cả hai đội bóng.

Premier League từ chối ủng hộ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở

(NLĐO) - Ban tổ chức Premier League từ chối điều chỉnh lịch thi đấu, buộc Man City đối mặt với tần suất ra sân dày đặc ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Bayern Munich UEFA Champions League Paris Saint-Germain
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo