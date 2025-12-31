Man United bế tắc: Khi vấn đề không nằm ở sơ đồ chiến thuật

Kể từ khi đến Old Trafford vào tháng 11-2024, HLV Ruben Amorim luôn kiên trì theo đuổi đội hình 3 hậu vệ. Tuy nhiên, món quà ngày Boxing Day vừa qua của Man United lại không đến từ triết lý ấy khi "Quỷ đỏ" chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ lần đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Man United hòa đáng tiếc Wolves dù dẫn trước ở phút 27

Trong cuộc chạm trán với Newcastle, thầy trò HLV Ruben Amorim chỉ kiểm soát bóng 33,4%, tung ra ít hơn đối thủ tới 7 cú sút và gần như bị dồn ép trong phần lớn thời gian. Nhưng cuối cùng, chính Man United mới là đội bóng giành trọn 3 điểm. Đó là một chiến thắng được xây dựng trên sự kỷ luật phòng ngự, tinh thần chịu đựng tập thể và khoảnh khắc lóe sáng của Patrick Dorgu.

Tuy nhiên, việc đá 3 hay 4 hậu vệ không thực sự là trọng tâm trong bài toán mà Amorim cần giải. Vấn đề cốt lõi của Man United mùa này nằm ở chất lượng con người, sự mạch lạc trong lối chơi và khả năng tạo ra cơ hội, những yếu tố không thể được giải quyết chỉ bằng việc thay đổi sơ đồ.

Bằng chứng là trong trận hòa 1-1 trước Wolves mới đây, nửa đỏ thành Manchester thi đấu thiếu sáng tạo, thiếu kết nối và thiếu năng lượng. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không kiểm soát được trận đấu. Đáng chú ý, Wolves, đội bóng đã thua 12 trận liên tiếp và chưa giành được điểm nào ở Ngoại hạng mùa này kể từ đầu tháng 10, có thể đã rời Old Trafford với 3 điểm nếu Senne Lammens không có pha cứu thua xuất sắc ở phút 64.

Thực tế, trận thắng ở vòng 18 Ngoại hạng mang dáng dấp của một ngoại lệ hơn là một cuộc cách mạng. Việc chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ chỉ mang lại lợi ích rõ rệt ở khía cạnh phòng ngự.

Cặp trung vệ Lisandro Martinez - Ayden Heaven chơi chắc chắn, giúp Man United giữ sạch lưới lần thứ hai trong mùa giải này. Nhưng phòng ngự tốt không đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" đã đi đúng hướng. Một đội bóng lớn không thể mãi trông chờ vào những chiến thắng với chỉ 30% tỷ lệ kiểm soát bóng và thế trận bị động ngay tại sân nhà.

Nhân sự mới là bài toán cốt lõi mà HLV Ruben Amorim cần giải quyết

Mặt khác, sơ đồ 3 hậu vệ, vốn là nền tảng triết lý của HLV Ruben Amorim, cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi đội bóng thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa. Không có Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo hay Mason Mount, hệ thống ấy trở nên rời rạc, đặc biệt khi Casemiro và Manuel Ugarte thiên về tranh chấp hơn là sáng tạo.

Việc thay đổi sơ đồ chiến thuật chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều cốt lõi nằm ở chỗ Man United đang thiếu những cầu thủ phù hợp để vận hành bất kỳ hệ thống nào một cách trơn tru. Trong thời gian ngắn, việc linh hoạt chuyển đổi giữa 3 và 4 hậu vệ có thể giúp "Quỷ đỏ" vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về lâu dài, nếu kỳ chuyển nhượng mùa đông không mang về những mảnh ghép cần thiết, Man United vẫn sẽ quanh quẩn trong sự thiếu ổn định dù đá 3 hay 4 hậu vệ. Và đó mới là bài toán thực sự mà Amorim phải giải khi bước sang năm 2026.



