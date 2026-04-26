Thể thao

HLV Trần Tiến Đại loay hoay tìm cách giải cứu PVF-CAND

Tường Phước

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 20 V-League 2025-2026 hôm 25-4 đã đẩy PVF-CAND vào tình thế vô cùng ngặt nghèo trong cuộc đua trụ hạng.

Trận “chung kết ngược” trên sân Thanh Hóa không chỉ khiến đội bóng của HLV Trần Tiến Đại trắng tay, mà còn làm khoảng cách với nhóm an toàn bị nới rộng trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

PVF-CAND nguy cơ cao trở lại Hạng nhất

Thanh Nhàn chưa thể giúp PVF-CAND khởi sắc

Trên thực tế, PVF-CAND không chơi tệ. Đội khách nhập cuộc với tinh thần quyết tâm, tổ chức thế trận chặt chẽ và sẵn sàng tranh chấp. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và cách Thanh Hóa triển khai lối chơi phòng ngự.

Đội chủ nhà cho thấy sự già dặn khi chủ động áp sát, bịt kín hai biên và khóa chặt tuyến giữa, khiến các phương án tấn công của PVF-CAND gần như bị vô hiệu hóa.

PVF-CAND đối diện nguy cơ trở lại Giải Hạng nhất

PVF-CAND (trái) đối diện nguy cơ trở lại Giải Hạng nhất

Sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại thẳng thắn nhìn nhận: “Các cầu thủ đã rất nỗ lực, họ chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất có thể. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã chơi rất quyết liệt và chặt chẽ”.

Ông Đại cũng chỉ ra điểm mấu chốt khiến đội nhà thất bại: “Cách chơi của chúng tôi bị phá sản bởi cách áp đặt trận đấu và gây sức ép rất cao từ phía Thanh Hóa. Họ áp sát rất tốt và phong tỏa các tiền vệ của chúng tôi. Chúng tôi không thể xuyên thủng được dù có cơ hội”.

Trận thua này khiến cánh cửa trụ hạng của PVF-CAND ngày càng thu hẹp. Khi số vòng đấu còn lại không nhiều, bất kỳ cú "sẩy chân" nào cũng phải trả giá đắt. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đang đối diện áp lực lớn về tâm lý lẫn chuyên môn, đặc biệt là bài toán hiệu quả ở khâu ghi bàn.

HLV Trần Tiến Đại loay hoay tìm cách giải cứu PVF-CAND

HLV Trần Tiến Đại loay hoay tìm cách giải cứu PVF-CAND

Dù vậy, vị chiến lược gia này vẫn giữ tinh thần lạc quan và kêu gọi toàn đội đứng dậy. “Cơ hội trụ hạng đang cạn kiệt sau trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi phải quên thất bại đi để hướng đến trận đấu trên sân nhà, cố gắng quyết tâm giành 3 điểm để bám đuổi” - bầu Đại bày tỏ.

Trong bối cảnh hiện tại, PVF-CAND không còn nhiều lựa chọn ngoài việc cải thiện khả năng dứt điểm, gia tăng tính đột biến trong tấn công và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà ở những vòng đấu còn lại.

Sau 20 vòng, PVF-CAND tạm đứng thứ 13 với 13 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu không tạo ra sự thay đổi rõ rệt, viễn cảnh trở lại Hạng nhất sẽ ngày càng hiện hữu với thầy trò ông Trần Tiến Đại.

Tuyển thủ U23 lập công giúp Thanh Hóa tiến gần suất trụ hạng

(NLĐO) - Bàn thắng của Ngọc Mỹ giúp CLB Thanh Hóa thắng PVF-CAND với tỉ số 1-0 ở vòng 20 V-League 2025-2026 tối 25-4

Xuân Son nói gì khi bị VAR từ chối bàn thắng?

(NLĐO) - Đánh đầu tung lưới Becamex TP HCM ở gần cuối hiệp 2 nhưng Xuân Son bị VAR từ chối bàn thắng vì việt vị, khiến CLB Nam Định bị cầm hòa 1-1 tối 25-4

V-League 2025-2026: Kịch tính đua tốp 3

(NLĐO) - Trận cầu tâm điểm vòng 20 V-League 2025-2026 giữa Ninh Bình và Hà Nội diễn ra kịch tính hôm 24-4, mãn nhãn người xem với "cơn mưa" bàn thắng

