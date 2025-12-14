HLV tuyển U22 Philippines nói gì về U22 Việt Nam?

U22 Philippines bất ngờ vượt qua đương kim vô địch Indonesia để giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với thành tích toàn thắng ở bảng C. HLV Garrath McPherson chia sẻ niềm tự hào khi đội bóng góp mặt ở bán kết SEA Games sau thời gian dài.

HLV Garrath McPherson cùng đồng nghiệp Kim Sang-sik trong buổi họp báo trước trận

Trước màn chạm trán U22 Việt Nam, HLV trưởng tuyển U22 Philippines cho biết đội có quãng thời gian hồi phục và chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Ông McPherson khẳng định U22 Philippines sẽ giữ nguyên triết lý chơi bóng, chú trọng phát huy điểm mạnh thể chất và hạn chế khả năng kiểm soát, triển khai kỹ thuật của U22 Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển thủ Philippines Sandro Reyes cho rằng hai đội đều hiểu rõ lối chơi của nhau và yếu tố quyết định sẽ nằm ở niềm tin vào hệ thống chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu.

HLV Garrath McPherson tin U22 Philippines sẽ tạo bất ngờ trước U22 Việt Nam

Thừa nhận U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn đội nhà nhưng Reyes nhấn mạnh U22 Philippines đã có những bước tiến lớn trong hai năm qua và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng, với mục tiêu tạo nên cột mốc lịch sử có lần đầu tiên giành quyền vào chung kết SEA Games kể từ năm 1991.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 15-12, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Nếu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút). Nếu vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ được sử dụng để xác định đội vào chung kết.