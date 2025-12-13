Thủ môn Trần Trung Kiên: Tôi muốn giữ sạch lưới trước U22 Philippines

Trước thềm trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định quyết tâm giữ vững sự tập trung cao độ, coi việc bảo vệ mành lưới là mục tiêu hàng đầu để cùng U22 Việt Nam hướng tới kết quả tốt nhất.

Chuẩn bị cho vòng bán kết, tuyển U22 Việt Nam tiếp tục rèn luyện đấu pháp chiến thuật, tích lũy thể lực, gấp rút hoàn thiện trước khi chạm trán U22 Philippines lúc 15 giờ 30 ngày 15-12.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik phải di chuyển quãng đường dài để đến sân tập hôm 13-12. Đây là địa điểm mới, được ban tổ chức sắp xếp, với chất lượng mặt cỏ tốt, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho toàn đội.

Trong buổi tập này, HLV Kim Sang-sik dành phần lớn thời lượng rèn chiến thuật, đốc thúc các học trò tăng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến, di chuyển không bóng linh hoạt và chuyển đổi trạng thái hợp lý.

Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết sau chiến thắng trước U22 Malaysia, các cầu thủ nhanh chóng trở lại guồng tập luyện, bám sát giáo án của ban huấn luyện để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Philippines.

"Người nhện" của CLB Hoàng Anh Gia Lai khẳng định chiến thắng trước Malaysia đã tạo động lực về mặt tinh thần, giúp toàn đội tự tin hơn để tiếp tục thể hiện tốt ở trận bán kết. Anh cũng cho biết ban huấn luyện luôn tổ chức các cuộc họp phân tích chuyên môn sau mỗi trận đấu để điều chỉnh, cải thiện phong độ.

Đánh giá về U22 Philippines, Trần Trung Kiên dành sự tôn trọng cho đối thủ. Dù U22 Việt Nam từng vượt qua U22 Philippines ở bán kết giải U23 Đông Nam Á, Trung Kiên vẫn không chủ quan: "Tôi luôn nghĩ Philippines vẫn là đội bóng mạnh. Họ đã thắng Indonesia ở vòng bảng và toàn đội đều nhận thức rõ điều đó".

Chia sẻ về mục tiêu cá nhân tại SEA Games 33, Trung Kiên mong muốn giữ sạch lưới để góp phần đưa U22 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam. "Ở bất kỳ môi trường nào cũng có sự cạnh tranh. Dù tôi hay ai được ra sân, thì khi có cơ hội thi đấu đều sẽ tập trung và nỗ lực hết mình" - tuyển thủ 22 tuổi nói thêm.