Ho Chi Minh City Wings có chiến thắng sân nhà đầu tiên

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Ho Chi Minh City Wings đã có chiến thắng sân nhà đầu tiên ở mùa giải khi vượt qua Nha Trang Dolphins với tỉ số 100-84 trong khuôn khổ VBA 2026.

Ngay trận đầu tiên trở lại đội hình xuất phát, Khoa Trần nhanh chóng để lại dấu ấn bên phía đội chủ nhà. Trong khi đó, Nha Trang Dolphins trình làng ngoại binh mới Chris Bryant thay thế Makhel Mitchell, đồng thời đón sự trở lại của Azzaya Batkhuyag.

Hai đội nhập cuộc với thế trận giằng co, ưu tiên phòng ngự khu vực cận rổ và phản công nhanh. Chris Bryant hòa nhập tốt, góp công giúp đội khách tạm dẫn 24-18 sau hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, thế trận thay đổi khi cả hai liên tục khai thác các khoảng trống ngoài vòng 3 điểm. Ho Chi Minh City Wings tận dụng hiệu quả hơn với 7 cú ném xa thành công, chủ yếu từ Dakota Zinser và Khoa Trần, qua đó lội ngược dòng dẫn 47-40 trước giờ nghỉ.

Trở lại sân ở hiệp 3, đội chủ nhà tiếp tục duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng các pha phản công để gia tăng cách biệt. Dakota Zinser và Lê Quang liên tiếp tỏa sáng, giúp "Anh hai Đại bàng" nới rộng khoảng cách lên 74-60.

Bước vào hiệp cuối, Dakota Zinser tiếp tục bùng nổ với những pha ghi điểm, kiến tạo và cướp bóng ấn tượng, giúp Ho Chi Minh City Wings tạo cách biệt 20 điểm. Nha Trang Dolphins gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực dưới rổ và không thể tạo nên màn ngược dòng, chấp nhận thất bại chung cuộc 84-100.

Dakota Zinser được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 33 điểm, 5 kiến tạo và 5 cú ném 3 điểm thành công. Khoa Trần đóng góp 20 điểm, trong khi Lê Quang ghi 14 điểm cho đội chủ nhà. Bên phía Nha Trang Dolphins, tân binh Chris Bryant là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất với 17 điểm.

Chiến thắng này giúp Ho Chi Minh City Wings nâng thành tích lên 3 thắng, 2 bại và tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Nha Trang Dolphins vẫn đứng thứ năm với 1 chiến thắng sau 5 trận đấu.

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