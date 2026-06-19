Ho Chi Minh City Wings có chiến thắng sân nhà đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ho Chi Minh City Wings có chiến thắng sân nhà đầu tiên

Quốc An

(NLĐO) - Ho Chi Minh City Wings đã có chiến thắng sân nhà đầu tiên ở mùa giải khi vượt qua Nha Trang Dolphins tối 18-6.

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Ho Chi Minh City Wings đã có chiến thắng sân nhà đầu tiên ở mùa giải khi vượt qua Nha Trang Dolphins với tỉ số 100-84 trong khuôn khổ VBA 2026.

Ngay trận đầu tiên trở lại đội hình xuất phát, Khoa Trần nhanh chóng để lại dấu ấn bên phía đội chủ nhà. Trong khi đó, Nha Trang Dolphins trình làng ngoại binh mới Chris Bryant thay thế Makhel Mitchell, đồng thời đón sự trở lại của Azzaya Batkhuyag.

Hai đội nhập cuộc với thế trận giằng co, ưu tiên phòng ngự khu vực cận rổ và phản công nhanh. Chris Bryant hòa nhập tốt, góp công giúp đội khách tạm dẫn 24-18 sau hiệp đấu đầu tiên.

img

Sang hiệp 2, thế trận thay đổi khi cả hai liên tục khai thác các khoảng trống ngoài vòng 3 điểm. Ho Chi Minh City Wings tận dụng hiệu quả hơn với 7 cú ném xa thành công, chủ yếu từ Dakota Zinser và Khoa Trần, qua đó lội ngược dòng dẫn 47-40 trước giờ nghỉ.

Trở lại sân ở hiệp 3, đội chủ nhà tiếp tục duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng các pha phản công để gia tăng cách biệt. Dakota Zinser và Lê Quang liên tiếp tỏa sáng, giúp "Anh hai Đại bàng" nới rộng khoảng cách lên 74-60.

Bước vào hiệp cuối, Dakota Zinser tiếp tục bùng nổ với những pha ghi điểm, kiến tạo và cướp bóng ấn tượng, giúp Ho Chi Minh City Wings tạo cách biệt 20 điểm. Nha Trang Dolphins gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực dưới rổ và không thể tạo nên màn ngược dòng, chấp nhận thất bại chung cuộc 84-100.

img

Dakota Zinser được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 33 điểm, 5 kiến tạo và 5 cú ném 3 điểm thành công. Khoa Trần đóng góp 20 điểm, trong khi Lê Quang ghi 14 điểm cho đội chủ nhà. Bên phía Nha Trang Dolphins, tân binh Chris Bryant là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất với 17 điểm.

Chiến thắng này giúp Ho Chi Minh City Wings nâng thành tích lên 3 thắng, 2 bại và tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Nha Trang Dolphins vẫn đứng thứ năm với 1 chiến thắng sau 5 trận đấu.

Xem VBA 2026 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn


Tin liên quan

Czech bị Nam Phi chia điểm, vẫn chưa biết thắng

Czech bị Nam Phi chia điểm, vẫn chưa biết thắng

(NLĐO) - Trong trận đấu khuya 18-6 và rạng sáng 19-6, Czech sớm mở tỉ số trước Nam Phi nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2.

Nha Trang Dolphins khép lại chuỗi thất bại trước Saigon Heat

(NLĐO) - Nha Trang Dolphins chấm dứt chuỗi trận thất vọng khi đánh bại Saigon Heat với tỉ số sát nút 85-82 sau màn rượt đuổi nghẹt thở ở VBA 2026.

Saigon Heat ngược dòng hạ á quân VBA

(NLĐO) - Saigon Heat có màn ngược dòng trước Nha Trang Dolphins để duy trì vị trí đầu bảng Regular Season với 3 trận toàn thắng.

Ho Chi Minh City Wings Nha Trang Dolphins
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo