Thời sự Xã hội

Hồ Trái Tim ở Huế xuất hiện màu nâu vàng bất thường

Q.Nhật

(NLĐO) - Hồ điều hoà Trái Tim nằm ngay trung tâm TP Huế mặt nước xuất hiện màu nâu vàng khá lạ khiến cho người dân lo lắng.

Ngày 23-5, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực hồ Trái Tim, nằm trên địa bàn các phường Thuận Hóa, An Cựu và Vỹ Dạ (TP Huế), phản ánh tình trạng mặt hồ xuất hiện lớp váng màu nâu vàng đặc quánh, gây mất mỹ quan và khiến người dân lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Hồ Trái Tim Huế xuất hiện màu nâu vàng gây lo ngại ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Phần lớn mặt hồ Trái Tim bị phủ màu nâu vàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng cùng ngày, lớp váng màu nâu vàng bao phủ phần lớn diện tích mặt hồ, kết dính thành từng mảng lớn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xen lẫn quanh khu vực còn có nhiều rác thải sinh hoạt.

Hồ Trái Tim Huế xuất hiện màu nâu vàng gây lo ngại ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Màu nước nâu vàng đặc quánh.

Người dân sống lâu năm quanh hồ cho biết nơi đây thường có đông người đến tập thể dục, đi dạo mỗi ngày. Tuy nhiên, hồ cũng là nơi tiếp nhận nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân.

Hồ Trái Tim Huế xuất hiện màu nâu vàng gây lo ngại ô nhiễm môi trường - Ảnh 3.

"Nhìn mặt hồ đặc quánh như vậy ai cũng lo ngại. Không chỉ mất mỹ quan mà còn sợ ảnh hưởng môi trường, sức khỏe" - một người dân nói.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết qua kiểm tra ban đầu, hiện tượng trên nhiều khả năng do tảo phát triển mạnh rồi chết, nổi lên tạo thành lớp váng trên mặt hồ.

Đơn vị này cho hay sẽ sớm triển khai lực lượng vệ sinh tiến hành thu gom lớp tảo và rác thải nhằm trả lại cảnh quan môi trường cho khu vực.

Cùng ngày, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế thông tin sẽ tiến hành lấy mẫu nước tại hồ Trái Tim để quan trắc, đánh giá chất lượng nước.

Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ gửi thông tin đến các địa phương liên quan để phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường.

(NLĐO) – Các cơ quan chức năng cho rằng hiện tượng nước trong đầm xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ chuyển màu hồng tím là do tảo D.salina, không sinh ra độc tố, không gây ảnh hưởng cho sinh vật và con người. Đồng thời đề xuất nghiên cứu sâu để khai thác cho du lịch.

Vụ nước giếng khoan đổi màu tím: Một công ty bị phạt 1,5 tỉ đồng

(NLĐO)- Với 8 hành vi vi phạm được chỉ ra, công ty xả thải khiến nước giếng nhà dân đổi màu tím bất thường ở Thanh Hóa bị xử phạt 1,5 tỉ đồng.

Tin mới vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có thông tin liên quan tới vụ việc nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối

ô nhiễm môi trường hồ Điều Hoà hồ nước nước đục
