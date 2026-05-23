Ngày 23-5, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực hồ Trái Tim, nằm trên địa bàn các phường Thuận Hóa, An Cựu và Vỹ Dạ (TP Huế), phản ánh tình trạng mặt hồ xuất hiện lớp váng màu nâu vàng đặc quánh, gây mất mỹ quan và khiến người dân lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Phần lớn mặt hồ Trái Tim bị phủ màu nâu vàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng cùng ngày, lớp váng màu nâu vàng bao phủ phần lớn diện tích mặt hồ, kết dính thành từng mảng lớn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xen lẫn quanh khu vực còn có nhiều rác thải sinh hoạt.

Màu nước nâu vàng đặc quánh.

Người dân sống lâu năm quanh hồ cho biết nơi đây thường có đông người đến tập thể dục, đi dạo mỗi ngày. Tuy nhiên, hồ cũng là nơi tiếp nhận nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân.

"Nhìn mặt hồ đặc quánh như vậy ai cũng lo ngại. Không chỉ mất mỹ quan mà còn sợ ảnh hưởng môi trường, sức khỏe" - một người dân nói.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết qua kiểm tra ban đầu, hiện tượng trên nhiều khả năng do tảo phát triển mạnh rồi chết, nổi lên tạo thành lớp váng trên mặt hồ.

Đơn vị này cho hay sẽ sớm triển khai lực lượng vệ sinh tiến hành thu gom lớp tảo và rác thải nhằm trả lại cảnh quan môi trường cho khu vực.

Cùng ngày, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế thông tin sẽ tiến hành lấy mẫu nước tại hồ Trái Tim để quan trắc, đánh giá chất lượng nước.

Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ gửi thông tin đến các địa phương liên quan để phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường.