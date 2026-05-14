Vụ nước giếng khoan đổi màu tím: Một công ty bị phạt 1,5 tỉ đồng

Ngày 14-5, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 13-5 ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó giám đốc Sở, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) - là công ty đã có hành vi xả thải ra môi trường khiến nước giếng nhà dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đổi màu tím bất thường.

Nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) - nơi xảy ra 8 hành vi vi phạm bị xử phạt 1,5 tỉ đồng, trong đó có hành vi xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã có 8 hành vi vi phạm và bị xử phạt với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Trong đó, có một số hành vi bị xử phạt với số tiền rất lớn như: Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống xả chất thải không qua xử lý ra môi trường (hành vi này bị xử phạt 900 triệu đồng); hành vi pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (bị xử phạt 450 triệu đồng); hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 m3 đến 100 m3/ngày đêm (xử phạt 90 triệu đồng)…

Ngoài phạt tiền, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) phá dỡ rãnh thu gom nước mặt (nước mưa chảy tràn) thông với hố ga thu gom nước thải từ xưởng giặt là trước khi vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung; cải tạo, xây lại hố ga thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải thu gom từ xưởng giặt là qua hố ga về bể điều hòa, không để thẩm thấu, hay chảy tràn ra rãnh thu gom nước mưa.

Nước giếng khoan nhà ông Bùi Văn Thủy khi bơm lên có màu tím bất thường

Hoàn trả lại mặt bằng khu đất công ty đã đào thành ao đất để chứa nước thải chưa qua xử lý trước khi bơm lên trạm xử lý nước thải tập trung.

Buộc công ty này phá dỡ toàn bộ công trình, đường ống dẫn nước giếng khoan về để pha loãng nước thải tại bể khử trùng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường của trạm xử lý nước thải tập trung.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, nhiều hộ dân khác cạnh nhà ông, nước giếng khoan cũng có màu tím bất thường.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông, nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo, nước suối cũng đổi màu đen, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Khu vực suối Dòng Sông xuất hiện màu tím bất thường

Bước đầu, chính quyền xã Thạch Quảng xác định Công ty TNHH BOB Hà Nội đóng cạnh suối Dòng Sông đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối gây sự cố môi trường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, ngày 17-4, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Y tế; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát, lấy mẫu nước để phân tích đánh giá chất lượng nước giếng khoan và nước thải.

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đã tiến hành lấy 5 mẫu nước tại 5 hộ dân thôn Quảng Trung, tiến hành phân tích 9 chỉ tiêu nhóm A và 10 chỉ tiêu nhóm B theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT).

Bên trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Công ty TNHH BOB Hà Nội

Kết quả, 5/5 mẫu nước có các chỉ tiêu không đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT. Trong đó, 3/5 mẫu nước có dấu hiệu bị ô nhiễm (chỉ tiêu độ màu, đục, mùi, chỉ số Pecmangannat, Sunfua, Cloliform, E.Coli tăng cao bất thường) gồm mẫu nước tại hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, Đinh Văn Thảo, Bùi Văn Thoại.

Trên cơ sở kết quả phân tích, trung tâm này đề nghị ngừng sử dụng nguồn nước giếng tại 3 hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Thoại và Đinh Văn Thao, tạm thời sử dụng nguồn nước thay thế an toàn cho đến khi ô nhiễm được xử lý triệt để; đối với 2 hộ gia đình còn lại cần qua hệ thống lọc, đun sôi trước khi sử dụng.