Thời sự

Tin mới vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có thông tin liên quan tới vụ việc nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối

Ngày 4-5, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết sở này vừa có báo cáo gửi UBND xã Thạch Quảng, nơi phát hiện nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối xảy ra tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hồi tháng 4-2026.

- Ảnh 1.

Nước giếng khoan của các hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối khiến người dân lo lắng

Trong văn bản, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của UBND xã Thạch Quảng, ngày 17-4, Sở NN-MT đã phối hợp với Sở Y tế; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát, lấy mẫu nước giếng khoan của các hộ dân có nước đổi màu, bốc mùi bất thường và các hộ dân xung quanh; lấy mẫu nước thải trước và sau khi xử lý của Công ty TNHH BOB Hà Nội để phân tích đánh giá chất lượng nước giếng khoan và nước thải.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đã lấy 5 mẫu tại 5 hộ dân thôn Quảng Trung gồm: Đinh Văn Thảo; Bùi Văn Thoại; Bùi Văn Thủy; Bùi Văn Hiu; Nguyễn Văn Thái.

Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã lấy 5 mẫu nước, trong đó lấy 3 mẫu nước giếng khoan của các hộ dân: Đinh Văn Thảo và Đinh Văn Tuyển; Bùi Văn Thoại; Bùi Văn Thủy; 2 mẫu nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa lấy 6 mẫu nước giếng khoan của các hộ gia đình: Đinh Văn Thảo; Bùi Văn Thoại; Bùi Văn Thủy; Bùi Văn Hiu; Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Quân.

- Ảnh 2.

Kết quả một mẫu phân tích nguồn nước giếng khoan của hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy

Đến nay, đã có 2/3 đơn vị đã có kết quả phân tích chất lượng nước đã lấy mẫu là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa; Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Cũng tại văn bản, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa chỉ gửi mẫu thông báo phân tích của 2 đơn vị trên, chứ không có thông tin phân tích, làm rõ các chỉ số trong mẫu thông báo để so sánh mức độ độc hại, nguy hiểm liên quan tới nguồn nước của người dân thôn Quảng Trung.

Ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết đã nhận được kết quả các mẫu nước từ Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, để làm rõ các chỉ số có vượt ngưỡng cho phép hay không thì cần phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tổng hợp, sau đó sẽ thông tin kết quả cuối cùng tới người dân.

Clip nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím bất thường ở Thanh Hóa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

- Ảnh 3.

Sự cố nước giếng khoan nhà dân và nước suối Dòng Sông đổi màu do hệ thống nước thải tại Nhà máy của Công ty TNHH BOB Hà Nội tràn ra môi trường

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông, nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế, sau đó phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, qua làm việc, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối Dòng Sông gây sự cố môi trường. Còn về nguồn hôi thối, hiện xã Thạch Quảng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý.

Nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường

Nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường

(NLĐO)- Khi gia đình một hộ dân ở xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) bơm nước từ giếng khoan lên, dòng nước đổi màu tím bất thường kèm theo mùi hôi thối nồng nặc

Thông tin mới liên quan vụ nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối

(NLĐO)- Một trang trại nuôi heo nái gần khu vực nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi bất thường ở Thanh Hóa đã bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động

(NLĐO) - Để xử lý sự cố nước thải tràn ra môi trường khiến nước giếng khoan nhà dân ở Thanh Hóa đổi màu tím bất thường, công ty giặt là bị tạm dừng hoạt động.

