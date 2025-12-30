HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng từ 1-1-2026 tại TPHCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - HĐND TPHCM vừa hành Nghị quyết 75/2025 quy định về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn từ 1-1-2026

Theo đó, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 75/2025 quy định cụ thể về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn TPHCM từ 1-1-2026, gồm:

Nghị quyết 75 hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

- Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế TPHCM;

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

- Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: sống đơn thân/neo đơn (có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế, được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

- Người khuyết tật nhìn, được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

Mở rộng quyền lợi người tham gia BHYT

Bộ Y tế đang xây dựng chính sách BHYT bổ sung theo hình thức tự nguyện nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và giảm gánh nặng chi tiền cho người dân khi khám chữa bệnh.

Cơ quan quản lý đang thiết kế các gói bảo hiểm mới để người dân có thêm lựa chọn ngoài BHYT bắt buộc. BHYT bổ sung được xác định không thay thế mà vận hành trên nền tảng BHXH, áp dụng với những người đã tham gia loại hình bắt buộc.

Dự thảo ban đầu đề xuất 4 nhóm quyền lợi, gồm: Hỗ trợ phần đồng chi trả của BHYT bắt buộc; thanh toán các dịch vụ ngoài phạm vi hoặc theo yêu cầu; gói dành cho bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lớn và các gói thỏa thuận riêng giữa người tham gia với đơn vị cung cấp.

Dù tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân đã vượt 95%, gói quyền lợi cơ bản hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, đặc biệt với các dịch vụ kỹ thuật cao, chăm sóc dự phòng và quản lý bệnh mạn tính. Trong khi đó, mức đóng BHYT của Việt Nam ở mức thấp so với khu vực, chưa theo kịp tốc độ gia tăng chi phí y tế.

BHYT hiện hành khá toàn diện so với mức đóng, song chưa đáp ứng nhu cầu của nhóm người có thu nhập khá và cao. Việc phát triển BHYT bổ sung được kỳ vọng sẽ tạo thêm công cụ tài chính, góp phần bảo đảm an sinh y tế bền vững và công bằng hơn.


