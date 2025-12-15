Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết trong năm 2025, cả nước có khoảng 52 triệu người có việc làm (tăng hơn 552.000 người so với năm trước). Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm còn 764.200; tỉ lệ thiếu việc làm là 1,65%. Thu nhập của người lao động (NLĐ) tiếp tục được cải thiện, với mức bình quân đạt 8,3 triệu đồng/tháng (tăng 10% so với cùng kỳ).

Trong năm, cả nước xảy ra 55 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 21 cuộc so với năm trước, chủ yếu liên quan việc chậm trả lương, thưởng, vi phạm chế độ, chính sách hoặc đề xuất tăng lương. Các cấp Công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ đối thoại, thương lượng, qua đó phần lớn yêu cầu chính đáng của NLĐ được giải quyết, góp phần đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã tư vấn pháp luật cho hơn 4.200 lượt đoàn viên, tổ chức gần 1.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho khoảng 140.000 người, hỗ trợ giải quyết 179 vụ tranh chấp lao động tại tòa án. Nhiều cán bộ Công đoàn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.