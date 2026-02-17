HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hố Trời - tuyệt cảnh nguyên sơ giữa Tây Sơn Thượng đạo

Đức Anh

(NLĐO) - Giữa rừng núi Gia Lai, Hố Trời mở ra hành trình chinh phục đầy mê hoặc với chuỗi ghềnh thác hùng vĩ và vẻ đẹp nguyên bản khiến người lữ khách khó quên.

Có những điểm đến không cần quảng bá rầm rộ vẫn khiến người ta tò mò. Hố Trời nằm ở vùng núi tỉnh Gia Lai là một nơi như thế.

Hố Trời – tuyệt cảnh nguyên sơ giữa Tây Sơn Thượng đạo - Ảnh 1.

Du khách với hành trình chinh phục Hố Trời

Không biển hiệu hoành tráng, không dịch vụ đông đúc, chỉ có rừng xanh, đá núi và tiếng nước đổ vang giữa đại ngàn. Cũng chính sự hoang sơ ấy khiến hành trình đến Hố Trời giống như một cuộc trở về với thiên nhiên nguyên bản với chính nhịp thở của mình.

Giữa đại ngàn mở ra một "hố trời"

Từ xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, con đường dẫn vào Hố Trời mở ra chậm rãi, uốn lượn dưới tán cây keo, bạch đàn. Càng đi sâu, dấu vết của phố thị càng nhạt dần, nhường chỗ cho mùi đất ẩm, tiếng gió luồn qua tán lá và những khoảng lặng hiếm hoi mà người thành phố ít khi cảm nhận được.

Người dân địa phương gọi nơi này là Hố Trời – cái tên vừa mộc mạc vừa gợi nhiều tưởng tượng. Thực chất, đây là một quần thể gồm 14 ghềnh thác nằm giữa hai hẻm núi dài khoảng 1,5 – 2 km, được bao bọc bởi rừng già xanh thẫm. Nguồn nước bắt đầu từ suối Nước Bon và suối Tà Đình, chảy qua các tầng đá rồi xuôi về vùng hạ lưu phía Bình Định.

Ấn tượng nhất là thác số 2, cao gần 70 m. Từ trên cao nhìn xuống, vực sâu hun hút tạo cảm giác như đang đứng trước một khoảng trống vô tận. Ngược lại, khi đứng dưới chân thác và ngước lên, bầu trời như thu nhỏ lại, nằm gọn trong khung đá và làn nước trắng xóa. Chính cảm giác giao thoa giữa đất và trời ấy khiến người ta tin rằng cái tên Hố Trời không phải ngẫu nhiên mà có.

Hố Trời – tuyệt cảnh nguyên sơ giữa Tây Sơn Thượng đạo - Ảnh 2.

Thác số 2 ở Hố Trời có khung cảnh tuyệt đẹp.

Ở đây, thiên nhiên không phô diễn theo kiểu hào nhoáng. Vẻ đẹp đến từ sự thô ráp của đá, màu xanh sâu thẳm của rừng và nhịp điệu đều đặn của nước chảy. Những làn sương mỏng bay lên từ chân thác khiến cảnh vật mờ ảo, như một bức tranh thủy mặc đang chuyển động.

Đứng ở chân thác số 1 – cũng là đỉnh thác số 2 – phóng tầm mắt về phía Đông, thấp thoáng những mái nhà nhỏ của người dân phía vùng giáp ranh Bình Định cũ hiện ra giữa biển xanh cây lá. Khoảnh khắc ấy khiến lữ khách chợt nhận ra sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên rộng lớn.

Trekking Hố Trời – hành trình của cảm xúc

Hố Trời không phải điểm đến dành cho những chuyến du lịch "check-in nhanh". Để chạm tới nơi này, du khách phải bước vào một hành trình trekking đúng nghĩa.

Xuất phát từ khu vực thôn An Thạch, xã Xuân An, con đường mòn dẫn qua rừng keo, bạch đàn rồi dần chuyển sang địa hình đá tự nhiên. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh, khiến từng bước đi như mang theo cảm giác phiêu lưu.

Suối Đá Trải là điểm nghỉ đầu tiên – nơi dòng nước trong veo len qua những phiến đá nhẵn mịn. Nhiều người chọn dừng lại thật lâu ở đây, tháo giày, ngâm chân trong dòng nước mát lạnh để cảm nhận sự thư giãn lan tỏa khắp cơ thể.

Sau đoạn suối là thử thách thật sự. Những tảng đá xếp chồng tự nhiên buộc người đi phải di chuyển chậm rãi, quan sát từng bước. Khi thác số 1 hiện ra, âm thanh của nước đổ vang vọng cả không gian, báo hiệu hành trình đang bước vào cao trào.

Hố Trời – tuyệt cảnh nguyên sơ giữa Tây Sơn Thượng đạo - Ảnh 4.

Hố Trời nhìn từ trên cao

Từ đây, để xuống chân thác số 2, du khách phải bám vào rễ cây, vách đá, nhích từng bước. Quãng đường chỉ khoảng 15 – 20 phút nhưng đủ khiến nhịp tim tăng nhanh. Và rồi, khi chạm chân xuống đáy thác, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Trước mắt là dòng nước trắng xóa uốn lượn như dải lụa, làn sương mịn bay lên, ánh nắng phản chiếu tạo thành những tia sáng lấp lánh.

Ngồi trên những phiến đá lớn, hít sâu bầu không khí trong lành, người ta có cảm giác như được "sạc lại năng lượng". Không còn tiếng còi xe, không còn nhịp sống vội vàng – chỉ còn tiếng nước, tiếng gió và nhịp tim hòa cùng thiên nhiên.

Hành trình chưa kết thúc. Phía trước vẫn còn 12 ghềnh thác khác, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, lúc dịu dàng, lúc dữ dội. Chính sự thay đổi liên tục ấy khiến chuyến đi trở thành cuộc đối thoại giữa con người và đại ngàn.

Hố Trời – tuyệt cảnh nguyên sơ giữa Tây Sơn Thượng đạo - Ảnh 5.

Hố Trời có tổng cộng 14 thác và được bao bọc bởi cánh rừng đại ngàn

Theo lời kể của người dân, vùng Hố Trời còn gắn với dấu tích lịch sử khi ba anh em nhà Tây Sơn từng men theo địa hình này để di chuyển từ Hạ đạo lên Thượng đạo tụ binh khởi nghĩa. Những câu chuyện truyền miệng ấy khiến cảnh sắc nơi đây không chỉ đẹp mà còn mang chiều sâu lịch sử.

Giữa đại ngàn Gia Lai, Hố Trời không chỉ là một điểm đến. Đó là lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, để lắng nghe thiên nhiên và lắng nghe chính mình – nơi mỗi bước chân là một khám phá, mỗi khoảnh khắc là một câu chuyện không dễ quên.

