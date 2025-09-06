HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hòa đàm Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc

Anh Thư

Theo AP, chi tiết về vai trò của Mỹ trong các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng

Sau cuộc họp tại Paris (Pháp) hôm 4-9 của "liên minh thiện chí" gồm 35 quốc gia -kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết triển khai quân đội tại Ukraine - hoặc duy trì sự hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không - để giúp bảo đảm an ninh cho nước này một khi đạt được lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình được thiết lập.

Ông Macron nói thêm lực lượng này không có mục tiêu tiến hành xung đột chống lại Nga nhưng sẽ ngăn chặn bất kỳ "hành động gây hấn" mới nào. Đây cũng là sự đánh dấu việc 26 quốc gia nói trên tham gia rõ ràng vào tiến trình gìn giữ an ninh lâu dài cho Ukraine.

Theo AP, chi tiết về vai trò của Mỹ trong các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng, song cả Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều khẳng định Washington đã bày tỏ thiện chí tham gia kế hoạch này. "Công tác lập kế hoạch sẽ được hoàn thiện với Mỹ" - ông Macron nhấn mạnh. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer - những người lãnh đạo "liên minh tự nguyện" - từng cam đoan bất kỳ lực lượng bảo đảm an ninh nào của châu Âu ở Ukraine đều cần sự hậu thuẫn của Mỹ.

Hòa đàm Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée ở Paris - Pháp hôm 4-9. Ảnh: AP

Trong cuộc họp hôm 4-9, phía Đức còn đề xuất châu Âu tăng cường trừng phạt nếu Moscow chậm trễ trong đàm phán. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok (Nga) vào cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về khả năng quân đội phương Tây hiện diện ở Ukraine. "Nếu binh lính xuất hiện ở đó, đặc biệt là trong lúc giao tranh, họ sẽ là mục tiêu hợp pháp" - nhà lãnh đạo Nga nói. Moscow từ lâu đã bác bỏ mọi đề xuất về việc đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine, nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được và gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Tổng thống Nga nói thêm nếu Nga và Ukraine đạt được các thỏa thuận dẫn đến hòa bình lâu dài thì sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine đơn giản là vô nghĩa; đồng thời khẳng định Nga sẽ "tuân thủ" đầy đủ bất kỳ thỏa thuận nào mà đôi bên đạt được. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ông Putin xác nhận đã mời ông Zelensky đến thủ đô Moscow của Nga đàm phán, song nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ lời mời.

