Hoa hậu Miss Cosmo 2025 tiết lộ nhầm lẫn khi nói "Trộm vía Việt Nam, trộm vía Cosmo"

Miss Cosmo 2025 với hành trình thích nghi với Việt Nam

Hoa và Á hậu Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez vừa có cuộc trò chuyện duyên dáng tại MZ Talk by MZ News. Tại đây, hai nàng hậu lần đầu chia sẻ những cảm xúc hậu đăng quang, hành trình thích nghi với cuộc sống mới tại Việt Nam, cùng những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ - từ ẩm thực, ngôn ngữ cho đến những khoảnh khắc đời thường đầy gần gũi.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist thừa nhận cô vẫn còn cảm giác "Thật khó tin!", mọi thứ với cô như ngừng trôi tại thời điểm được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Sau đăng quang, Hoa hậu Yolina Lindquist đã quen với cuộc sống bận rộn nhưng vô cùng đáng nhớ và tích cực những ngày qua, điều đó giúp cô tạm quên đi cảm giác xa nhà trong thời gian đương nhiệm. Còn về phía Á hậu Chelsea Fernandez, cô tiết lộ bản thân như vừa trải qua một giống mơ - một khoảnh khắc tuyệt đẹp khiến cô không thể tin nổi vào sự choáng ngợp của nó.

Bên cạnh đó, cả hai nàng hậu thừa nhận rất thích thú với văn hoá, ẩm thực và đặc biệt là con người ở Việt Nam. Nói về khoảnh khắc nói tiếng Việt nhận được nhiều sự quan tâm nhất ngay trong phần phát biểu đăng quang của mình, Hoa hậu Yolina Lindquist hài hước thừa nhận cô rất vui vì đã tạo ra được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, cô nàng cũng lần đầu tiết lộ về sự thật bất ngờ đằng sau khoảnh khắc duyên dáng đó: "Thực ra ban đầu tôi đã nhầm lẫn rằng mình đang nói 'Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Cosmo'. Nhưng tôi rất vui khi biết chúng khá thịnh hành và thật may mắn khi mọi người đã thích khoảnh khắc đó".

Miss Cosmo 2025 phải lòng ẩm thực Việt

Cả hai cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống tại nhà chung trong thời gian sắp tới. Á hậu Chelsea Fernandez tiết lộ cô là một người không giỏi nấu ăn cho gia đình và may mắn là Yolina Lindquist có niềm đam mê với ẩm thực. "Cô ấy hứa rằng sẽ nấu ăn thật nhiều trong căn hộ của chúng tôi. Trong lúc cô ấy nấu ăn, tôi sẽ dọn dẹp, rửa bát đĩa và làm những công việc nhà khác. Chúng tôi là những người bạn cùng nhà tuyệt vời của nhau!", Chelsea Fernandez chia sẻ.

Mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực, Hoa hậu Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ rằng cô đã thực sự "phải lòng" bánh canh cua Việt Nam - món ăn mà nàng hậu quốc tế đặc biệt gọi là "món ăn tôi yêu thích nhất tại Việt Nam".

Miss Cosmo 2025 phải lòng món bánh canh Việt

Không dừng lại ở những câu chuyện, hành trình khám phá văn hóa Việt của hai nàng hậu được tiếp tục trong phần thử thách đầy dễ thương của MZ Talk khi cả hai cùng diện trang phục áo bà ba duyên dáng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ để trổ tài làm món gỏi cuốn, một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng nhất của ẩm thực Việt.

Cả hai cũng đã mê mẩn ẩm thực Việt

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, Host Nam Khánh còn khéo léo đưa hai vị khách mời đặc biệt khám phá đời sống tinh thần của người Việt, thông qua những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc như "Học ăn, học gói, học mở", hay những khoảnh khắc sinh hoạt rất đỗi thân thương trên bàn ăn: cùng cụng ly và hô vang "Một, hai, ba, vô!". Những khoảnh khắc vô cùng giản dị ấy đã tạo nên một không gian trò chuyện ấm áp, gần gũi, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam dành cho hai nàng hậu quốc tế đến từ Mỹ và Philippines.

Cả hai cô gái đều gần gũi đáng mến

Hoa hậu Yolina Lindquist khẳng định rằng: "Chúng ta đã thực sự trở thành các cô gái Việt Nam rồi".