Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- Tân Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, học bổng du học và nhiều quà tặng...

Tân hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam

Nguyễn Phương Thanh vượt qua 32 thí sinh để đoạt vương miện Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam trong đêm chung kết tối 28-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng). Nguyễn Phương Thanh - người đẹp sinh năm 2005 quê Phú Thọ, cao 1m68, nặng 52kg, số đo ba vòng là 83-63-91cm. Cô là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Đông – Hà Nội).

Với câu hỏi từ NSƯT Bùi Như Lai: "Đâu là nét đẹp mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà sinh viên cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế. Vì sao?", Nguyễn Phương Thanh đã có câu trả lời ấn tượng: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Trong thế giới hội nhập, nhiều bạn trẻ ra nước ngoài du học, việc đầu tiên chúng ta bước chân ra nước ngoài không phải hòa tan, mà chúng ta nên biết xuất thân từ đâu. 

Nếu như ngày xưa ông cha ta lấy tinh thần đoàn kết để giành độc lập, đối với thế hệ trẻ ngày nay, chúng ta cũng manh tinh thần đoàn kết ấy để giữ gìn nét đẹp hòa bình. Bản sắc không giúp chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong thế giới".

Tân hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam 2025 nhận giải thưởng 2 tỉ đồng

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam - Ảnh 2.

Tân hoa hậu và 4 á hậu

Tân hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam 2025 cho biết đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ vào Top 10. Sau đăng quang cô muốn dùng tiền thưởng để thực hiện một dự án từ thiện "Trạm tiếp sức tới trường" đã thực hiện trước đó.

Bốn danh hiệu Á hậu từ cao đến thấp lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền. Các Á hậu nhận giải thưởng gồm tiền mặt, bằng chứng nhận, vương miện và gói tài trợ học bổng du học.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam - Ảnh 3.

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam - Ảnh 4.

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh chất lượng với nhiều nhân tố sáng giá. Các thí sinh có gần một tháng tại ngôi nhà chung ở TP Đà Nẵng với nhiều hoạt động đào tạo, thiện nguyện, dâng hương và trao quà đến những đến những người có công, chụp ảnh quảng bá văn hoá – du lịch….

Chương trình năm nay có chủ đề "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình", với mong muốn tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu với các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Tin liên quan

Hoa hậu Miss Cosmo 2025 tiết lộ nhầm lẫn khi nói "Trộm vía Việt Nam, trộm vía Cosmo"

Hoa hậu Miss Cosmo 2025 tiết lộ nhầm lẫn khi nói "Trộm vía Việt Nam, trộm vía Cosmo"

(NLĐO) - Miss Cosmo 2025 - Yolina Lindquist lần đầu tiết lộ sự thật bất ngờ đằng sau câu nói "Trộm vía Việt Nam".

hoa hậu Tân Hoa hậu Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Phương Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo