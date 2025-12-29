Tân hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam

Nguyễn Phương Thanh vượt qua 32 thí sinh để đoạt vương miện Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam trong đêm chung kết tối 28-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng). Nguyễn Phương Thanh - người đẹp sinh năm 2005 quê Phú Thọ, cao 1m68, nặng 52kg, số đo ba vòng là 83-63-91cm. Cô là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Đông – Hà Nội).

Với câu hỏi từ NSƯT Bùi Như Lai: "Đâu là nét đẹp mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà sinh viên cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế. Vì sao?", Nguyễn Phương Thanh đã có câu trả lời ấn tượng: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Trong thế giới hội nhập, nhiều bạn trẻ ra nước ngoài du học, việc đầu tiên chúng ta bước chân ra nước ngoài không phải hòa tan, mà chúng ta nên biết xuất thân từ đâu.

Nếu như ngày xưa ông cha ta lấy tinh thần đoàn kết để giành độc lập, đối với thế hệ trẻ ngày nay, chúng ta cũng manh tinh thần đoàn kết ấy để giữ gìn nét đẹp hòa bình. Bản sắc không giúp chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong thế giới".

Tân hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam 2025 nhận giải thưởng 2 tỉ đồng

Tân hoa hậu và 4 á hậu

Tân hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam 2025 cho biết đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ vào Top 10. Sau đăng quang cô muốn dùng tiền thưởng để thực hiện một dự án từ thiện "Trạm tiếp sức tới trường" đã thực hiện trước đó.

Bốn danh hiệu Á hậu từ cao đến thấp lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền. Các Á hậu nhận giải thưởng gồm tiền mặt, bằng chứng nhận, vương miện và gói tài trợ học bổng du học.

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh chất lượng với nhiều nhân tố sáng giá. Các thí sinh có gần một tháng tại ngôi nhà chung ở TP Đà Nẵng với nhiều hoạt động đào tạo, thiện nguyện, dâng hương và trao quà đến những đến những người có công, chụp ảnh quảng bá văn hoá – du lịch….

Chương trình năm nay có chủ đề "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình", với mong muốn tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu với các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.