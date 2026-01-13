HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoa hậu Lý Kim Thảo giúp học trò chiến thắng "The Face University 2026"

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Lý Kim Thảo đưa học trò chạm tay đến ngôi vị quán quân "The Face University 2026".

Hoa hậu Lý Kim Thảo gián tiếp nhận vinh quang lần nữa

Hoa hậu Lý Kim Thảo giúp học trò chiến thắng The Face University 2025 - Ảnh 1.

Nguyễn Trúc Vi chiến thắng tại "The Face University 2026"

Ngôi vị cao nhất tại "The Face University 2026" - Gương mặt Đại sứ sinh viên chính thức gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Trúc Vi đến từ team Hoa hậu Lý Kim Thảo.

Trước đó, sau vòng thi catwalk cá nhân và team đầy áp lực, ban tổ chức đã chọn ra 6 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chặng đua quyết định gồm: Lê Trung Hiếu, Trần Gia Bảo, Phan Quốc Bình, Phạm Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Thị Trúc Vi và Hồ Thị Hoàng Huyên.

Top 6 tiếp tục bước vào phần thi posing (tạo dáng) với sản phẩm đến từ nhà tài trợ. Kết thúc phần thi này top 3 lộ diện gồm Trần Gia Bảo, Nguyễn Thị Trúc Vi, Phạm Nguyễn Nhật Duy cùng nhau bước vào phần thi ứng xử với một câu hỏi chung mang tính chất quyết định.

Sau phần ứng xử cam go về nguồn cảm hứng và động lực của người đại diện thương hiệu, Quán quân "The Face University 2026" chính thức gọi tên Nguyễn Thị Trúc Vi đến từ team của mentor Lý Kim Thảo.

Nhan sắc học trò hoa hậu Lý Kim Thảo

Hoa hậu Lý Kim Thảo giúp học trò chiến thắng The Face University 2025 - Ảnh 2.

Tân Quán quân Gương mặt Đại sứ Sinh viên sinh năm 2026

Tân Quán quân Gương mặt Đại sứ Sinh viên sinh năm 2026, cao 1m71 hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á của Trường Đại học Mở TP HCM. Trước khi giành ngôi Quán quân The Face University 2026, Trúc Vi hiện đang là Hoa khôi Nét Đẹp Sinh Viên 2025 của Trường Đại học Mở TP HCM.

Hoa hậu Lý Kim Thảo giúp học trò chiến thắng The Face University 2025 - Ảnh 3.

Hoa hậu Lý Kim Thảo

Trước đó, Nguyễn Thị Trúc Vi bất ngờ bị loại khỏi Top 8 trước Chung kết bởi chiến thuật của mentor Lý Kim Thảo. Tuy nhiên, trước Chung kết Trúc Vi được đặc cách trở lại cùng thí sinh Phan Quốc Bình và cô may mắn lên ngôi Quán quân.

Á quân 1 "The Face University 2026" lần lượt thuộc về Trần Gia Bảo đến từ team Á hậu Hạnh Nguyên, Á quân 2 là Phạm Nguyễn Nhật Duy của team Á hậu Tuyết Như.

Hoa hậu Lý Kim Thảo "làn gió mới" của The Face University 2025

Hoa hậu Lý Kim Thảo "làn gió mới" của The Face University 2025

(NLĐO)- Trong vai trò huấn luyện viên của The Face University 2025, hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo thu hút sự chú ý.

Diện mốt "đầm khỏa thân", Lisa (Blackpink) bị chê mặc xấu tệ

(NLĐO) - Nữ ca sĩ, diễn viên Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink, vào danh sách những ngôi sao mặc xấu tệ tại Quả cầu vàng 2026.

Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình

(NLĐO) - Juky San lần đầu sáng tác sau 6 năm làm nghề, vượt qua hoài nghi để ra mắt album Đẫm tình.

