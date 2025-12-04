HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thân hình nóng bỏng của 5 cô gái mặc áo tắm đẹp nhất tại Miss Cosmo 2025

Quang Nhật; ảnh: Sang Đào Studio

(NLĐO) - Các người đẹp đã có màn trình diễn áo tắm mãn nhãn, khoe trọn vẹn vẻ đẹp hình thể nóng bỏng cùng quyết tâm chinh phục chiếc vương miện Miss Cosmo.

Ngày 4-12, Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cho biết các người đẹp trên toàn thế giới đã kết thúc chuỗi hoạt động tại cố đô Huế với chương trình "Best in Swimsuit" khá thành công, dù thời tiết bất lợi.

"Best in Swimsuit" - trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất diễn ra tại quảng trường Thời Đại - Huế Times Square. Đây là lần đầu tiên Tổ chức Miss Cosmo đưa hoạt động "Best in Swimsuit" vào khuôn khổ Miss Cosmo 2025.

Chương trình quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ các châu lục trên thế giới, mang đến màn trình diễn áo tắm mãn nhãn, khoe trọn vẹn vẻ đẹp hình thể nóng bỏng cùng quyết tâm chinh phục chiếc vương miện Miss Cosmo.

img

Top 5 hạng mục "Best in Swimsuit" gồm Miss Cosmo Panama 2025 - Italy Mora; Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges; Miss Cosmo Mexico 2025 - Angela Yuriar; Miss Cosmo Myanmar 2025 - Myint Myat Moe; Miss Cosmo India 2025 - Vipra Mehta.

Chương trình bắt đầu trong không khí sôi động với phần trình diễn âm nhạc của DJ 2pillz - nhà sản xuất trẻ từng gây chú ý tại chương trình Rap Việt và nhiều dự án âm nhạc cùng các nghệ sĩ tên tuổi. Những giai điệu điện tử hiện đại kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam đã mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho sân khấu Huế Times Square, thể hiện tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

img

Top 5 cô gái nóng bỏng của hạng mục trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất.

Ngay khi âm nhạc vang lên, các thí sinh lần lượt sải bước trên sân khấu, mỗi người đẹp đều mang đến một sắc thái riêng. Các đại diện đến từ châu Á như Myanmar, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan xuất hiện nổi bật với sự uyển chuyển, mềm mại, khoe vẻ đẹp duyên dáng đặc trưng.

Nhóm thí sinh châu Phi nổi bật bởi cá tính mạnh mẽ, bước đi dứt khoát và khả năng kết nối khán giả đầy lôi cuốn. Trong khi đó, các cô gái châu Âu như Ý, Hy Lạp, Hà Lan tỏa ra sức hút nhờ hình thể nóng bỏng, kỹ năng catwalk chắc chắn và phong thái trình diễn tự tin.

img

Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges.

Những đại diện đến từ châu Mỹ chiếm ưu thế nhờ hình thể nóng bỏng và thần thái trình diễn bùng nổ. Miss Cosmo Panama 2025 - Italy Mora "đốt cháy" sàn diễn trong bộ áo tắm hai mảnh vàng rực, khoe trọn vóc dáng hoàn hảo, đôi chân dài và ánh mắt sắc sảo. Đại diện Brazil - Gabriela Borges thu hút khán giả với làn da nâu khỏe khoắn, bước catwalk mạnh mẽ và sự tự tin tuyệt đối trên sân khấu.

img

Miss Cosmo Myanmar 2025 - Myint Myat Moe.

"Best in Swimsuit" được xem là một dấu ấn mới của Miss Cosmo 2025 tại cố đô Huế. Hoạt động không chỉ tôn vinh kỹ năng catwalk và vẻ đẹp hình thể, mà còn tạo cơ hội để thí sinh thể hiện bản lĩnh, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng rực rỡ của những người đẹp đang từng bước tiến gần hơn đến chiếc vương miện danh giá.

img

Miss Cosmo India 2025 - Vipra Mehta.

Ban Tổ chức lựa chọn Huế Times Square làm địa điểm tổ chức với kỳ vọng giới thiệu hình ảnh một Huế trẻ trung, năng động nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.

img

Miss Cosmo Panama 2025 - Italy Mora.

Không gian kiến trúc hiện đại bên bờ Nam sông Hương đã tạo nên điểm nhấn mới cho hành trình Miss Cosmo 2025, đồng thời khẳng định Huế là điểm đến tiềm năng cho các sự kiện văn hóa và giải trí quốc tế.

img

Miss Cosmo Mexico 2025 - Angela Yuriar.

Tiếp nối hành trình, các thí sinh sẽ di chuyển đến Lâm Đồng, tham gia các hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Trà Quốc Tế 2025, đồng thời trình diễn “Carnival Costume” với những bộ trang phục diễu hành rực rỡ, giàu dấu ấn văn hóa.

Sau đó, các người đẹp sẽ trở về TPHCM để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện quan trọng, bao gồm: “Best of Vietnam”, “Green Summit”, Jury Session và đặc biệt là đêm chung kết - nơi sẽ chính thức tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện Miss Cosmo 2025 vào tối 20-12.

