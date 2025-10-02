Hoa hậu nhí Lê Ngọc Minh Giang mang niềm vui Trung thu đến trẻ em Hải Phòng

Hoa hậu nhí Minh Giang lan tỏa hành trình nhân ái

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Mini Miss Junior Idol World 2025 - Hoa hậu Thần tượng Nhí Thế giới 2025 tại Thái Lan, Minh Giang cùng gia đình đã trích một phần tiền thưởng để trao tặng 100 suất quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những người có công trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.

Hoa hậu Thần tượng Nhí Thế giới 2025 Minh Giang

Những món quà tuy mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia và trái tim nhân hậu của một cô bé giàu lòng nhân ái.

Trước đó ít ngày Minh Giang đã thể hiện tình yêu môi trường bằng hành động thiết thực khi cùng tham gia trồng cây xanh tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, Hải Phòng. Hoạt động đầy ý nghĩa này đã nhận được sự đánh giá cao và được đông đảo thầy cô, bạn bè nhiệt tình hưởng ứng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực và ý nghĩa của em, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng, UBND phường Lê Thanh Nghị đã tặng cho Minh Giang danh hiệu "Đại sứ Môi trường Xanh Thành phố Hải Phòng". Đây không chỉ là sự ghi nhận và động viên quý giá, mà còn là niềm tin, trách nhiệm lớn lao, thúc đẩy em tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường đến các thế hệ trẻ, những người sẽ kế tục và vun đắp cho tương lai xanh bền vững của thành phố.

Minh Giang: đa tài và sắc màu

Minh Giang trình diễn tài năng ca hát

Không chỉ dừng lại ở những đóng góp xã hội nhiều ý nghĩa, Minh Giang còn tỏa sáng với tài năng nghệ thuật đặc biệt: ca hát và catwalk.Với phong cách chuyên nghiệp, vẻ rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút của Minh Giang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Với những hành động ý nghĩa, không chỉ trên lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong việc đồng hành cùng cộng đồng, Hoa hậu nhí Lê Ngọc Minh Giang đã mang đến cho các em nhỏ ở Thành phố Hải Phòng một mùa Trung thu thật ấm áp và đầy tình yêu thương.

Minh Giang là Đại sứ Môi trường Xanh Thành phố Hải Phòng

Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng nổi bật, hình ảnh cô bé 8 tuổi còn chạm đến trái tim mọi người bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho tuổi thơ đầy ước mơ và lòng nhân hậu đến hàng triệu bạn nhỏ trên khắp mọi miền của đất nước và của quê hương em.