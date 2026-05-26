Giải trí

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 - Nguyễn Thanh Hà ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 cùng nam vương Tiến Dũng.

Hoa hậu Thanh Hà ngày càng nổi bật

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân - Ảnh 1.

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân

Hoa hậu Thanh Hà nổi bật tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 vừa diễn ra tại TP Đồng Nai. Cô được khen ngợi ngày càng trưởng thành và đằm thắm hơn sau khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023.

Thanh Hà cho biết hào hứng khi lần đầu ngồi ghế nóng cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân. Với bản lĩnh nhiều năm hoạt động năng nổ trong showbiz, cô tự tin cùng hội đồng giám khảo tìm được người xứng đáng với vương miện.

"Tôi từng là thí sinh dự thi các cuộc thi nhan sắc, cũng như giành được thành tích trong nước và quốc tế nên đủ kinh nghiệm, trải nghiệm để đánh giá, nhận xét các thí sinh.

Điều tôi tâm đắc ở cuộc thi là ban tổ chức đánh giá doanh nhân dự thi dựa trên năng lực kinh doanh, sự hiểu biết về văn hóa và cam kết đóng góp cho cộng đồng của các nữ doanh nhân" - Thanh Hà nói.

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân - Ảnh 2.

Hoa hậu Thanh Hà và nam vương Tiến Dũng

Theo dõi các thí sinh qua mỗi phần thi, Thành Hà nói bên cạnh nhan sắc và sự thành đạt, điều khiến cô đánh giá cao ở các nữ doanh nhân chính là bản lĩnh. Giữa áp lực của thương trường và ánh hào quang sân khấu, các nữ doanh nhân vẫn giữ được khí chất, sự điềm tĩnh và một trái tim đầy nhiệt huyết. Họ đã chứng minh rằng sức hút của người phụ nữ hiện đại không nằm ở vương miện, mà chính là sự tự chủ, trí tuệ và khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Dấu ấn hoa hậu Nguyễn Thanh Hà và nam vương Tiến Dũng

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân - Ảnh 3.

Khoảnh khắc nhận giải của thí sinh chiến thắng

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới diễn ra tại Ai Cập vào năm 2023. Ngoài các hoạt động cộng đồng, Nguyễn Thanh Hà từng ngồi ghế nóng Hoa hậu Ai Cập 2023; Miss Petite Vietnam - Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023; Hoa hậu Môi trường Mỹ 2024; Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Ngoài ra, cô còn là Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hợp Quốc.

Là nàng hậu thuộc thế hệ Gen Z, Thanh Hà dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động xây dựng lối sống tích cực, xanh - sạch - đẹp trong giới trẻ. Cô từng giữ vai trò đại sứ Văn hóa, Du lịch và Môi trường Côn Đảo; đại sứ Lễ hội Áo dài TP HCM, đại sứ Tuần lễ Du lịch TP HCM, đại sứ cuộc thi nhặt rác bảo vệ môi trường SpoGomi World Cup 2025…

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân - Ảnh 4.

Hoa hậu Thanh Hà trao giải

Xuất hiện trên ghế nóng còn có nam vương Manhunt Vietnam 2025 Trần Tiến Dũng. Anh cho biết nhận lời tham gia chấm thi vì luôn yêu mến cái đẹp và muốn lan tỏa cái đẹp cùng những thông điệp nhân văn ý nghĩa của cuộc thi.

"Trước khi nhận lời chấm thi, tôi đã tìm hiểu về cuộc thi và cùng các giám khảo khác chấm điểm theo tiêu chí ban tổ chức đặt ra. Tôi vui vì mình đã làm tròn trọng trách, xứng đáng với sự kỳ vọng của ban tổ chức, các thí sinh và người hâm mộ", anh nói.

Đêm chung kết đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 (Miss Business Universe) với chiến thắng thuộc về doanh nhân Đồng Thị Nhung đến từ Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao 1m65, số đo 98-75-100cm, hiện là Giám đốc Công ty TNHH MTV TM SX DV Hồng Nhung.

Hoa hậu Thanh Hà, nam vương Tiến Dũng tìm hoa hậu doanh nhân - Ảnh 5.

Nam vương Tiến Dũng cùng NSND Trịnh Kim Chi

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Trương Thị Hương, hai danh hiệu á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Tuyết Tâm và Phan Thị Kim Quý, danh hiệu á hậu 3 và 4 lần lượt thuộc về Lê Thị Tường Vy và Elsa Nguyễn.

Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 do Công ty TNHH TMDV Truyền thông Giải trí HKT tổ chức theo Giấy phép số 2228/SVHTTDL-VH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cấp ngày 28.4.2026.

Cuộc thi nhằm giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch cho TP Đồng Nai nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó còn hướng đến việc tạo ra một nền tảng kết nối, giúp các nữ doanh nhân giao lưu, học hỏi và phát triển mạng lưới trong bối cảnh kinh tế hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

