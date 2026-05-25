Mỹ nhân Lưu Thi Thi đẹp lung linh trên phố Hà Nội

Sự kiện giao lưu do một thương hiệu tổ chức ngày 24-5. Lưu Thi Thi diện sườn xám đính kim sa màu xanh lam, tóc búi cao, cài hoa. Cô toát lên vẻ đẹp quyến rũ của một mỹ nhân phương Đông dịu dàng, thanh lịch.

Lưu Thi Thi cầm hoa đại diện cho nhân vật Đông Phương Hoài Trúc mà cô thủ vai trong phim "Hoài thủy trúc đình".

Cô thực hiện loạt ảnh trên đường phố Hà Nội

Người đẹp ký tên, chụp ảnh cùng một số người hâm mộ tại sự kiện. Sau đó, cô còn chụp loạt ảnh trên đường phố Hà Nội. Loạt ảnh lột tả vẻ đẹp lung linh của cô, tạo độ lan tỏa rộng.

Nhiều người khen ngợi: "Cô ấy đã 39 tuổi mà vẫn đẹp như thế, càng nhìn càng xao xuyến", "Cô ấy trông thật thanh lịch trên đường phố Hà Nội cổ kính", "Tôi thích cô ấy, một minh tinh có khí chất cổ trang"…

Lưu Thi Thi tốt nghiệp khoa múa của Học viện múa Bắc Kinh nhưng sau đó chuyển hướng trở thành diễn viên và thành công với vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong phim truyền hình "Bộ bộ kinh tâm", lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên.

Về sau, nữ diễn viên Trung Quốc tham gia hàng loạt phim: "Thần thám xuất thần", "Tứ xuân đao", "Hạnh phúc của thiên sứ", "Bộ bộ kinh tình", "Nữ y Minh phi truyện", "Túy lung linh", "Nhất niệm quan sơn"…