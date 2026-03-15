HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Rộn ràng ngày hội bầu cử trên xã đảo Thạnh An

Tin-ảnh: G.Nam

(NLĐO) - Cờ hoa rực rỡ, cử tri xã đảo Thạnh An phấn khởi đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Sáng 15-3, không khí tại xã đảo Thạnh An (TPHCM) rộn ràng, phấn khởi khi đông đảo cử tri đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu, cờ đỏ, băng rôn, pa-nô được treo trang trọng. Từng tốp người dân đi bộ, chạy xe máy đến điểm bầu cử, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa nô nức của ngày hội lớn.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 1.

5 giờ sáng, các cán bộ được phân công nhiệm vụ trong điểm bầu cử số 1 ấp Thạnh Hòa đã có mặt, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Toàn xã Thạnh An có hơn 3.600 cử tri tham gia bỏ phiếu. Địa phương bố trí 4 khu vực bỏ phiếu, gồm: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An, Miễu Bà Thạnh An, Đình Thần Ngày Chủ (ấp Thạnh Bình) và trụ sở ấp Thiềng Liềng. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, đúng quy định.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Thạnh An và các cử tri tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu

Theo ông Hồ Hồng Thành Tính, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, trước ngày bầu cử, địa phương đã đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này.

"Xã treo băng rôn, pa-nô, phát thanh trên hệ thống loa, đồng thời tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội để cử tri nắm thông tin về cuộc bầu cử cũng như danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Chúng tôi cũng vận động các gia đình có người đi biển dài ngày hoặc làm ăn xa thu xếp trở về tham gia bầu cử đúng ngày 15-3" – ông Tính cho biết.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 3.

Đón cử tri từ ngoài cổng

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 4.

Các cử tri lớn tuổi được ban tổ chức bố trí cán bộ hướng dẫn nhiệt tình

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri lớn tuổi có mặt từ rất sớm. Cử tri Nguyễn Văn Sơn (73 tuổi, ấp Thạnh Hòa), cho hay ông đã tham gia nhiều kỳ bầu cử nhưng lần nào cũng cảm thấy háo hức.

"Tôi đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên vì quan tâm đến quá trình công tác của họ. Thấy ai cũng có quá trình phấn đấu, trình độ tốt. Hy vọng người trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm, quan tâm nhiều hơn đến xã đảo Thạnh An" – ông Sơn chia sẻ.

Cử tri Bùi Sấm (76 tuổi, ấp Thạnh Hòa) cũng đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Theo ông, những năm gần đây, xã đảo được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình, đời sống người dân ngày càng cải thiện nên bà con rất phấn khởi.

"Nhìn quê hương đổi thay từng ngày, con cháu có trường lớp khang trang để học tập, tôi rất mừng. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm để xã đảo phát triển hơn nữa" - ông Sấm nói.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 5.

Nhóm cử tri "đặc biệt" đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2

Không chỉ các cử tri lớn tuổi, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng bày tỏ sự háo hức. Chị Nguyễn Thị Nguyệt Huế (22 tuổi, quê Vĩnh Long), đang thực tập tại Trường Mầm non Thạnh An, cho biết đây là lần đầu tiên cô trực tiếp cầm lá phiếu của mình.

"Ban đầu tôi khá hồi hộp nhưng được hướng dẫn tận tình nên các bước thực hiện rất dễ dàng. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt quan tâm đến những địa phương còn nhiều khó khăn như xã đảo Thạnh An" - chị Huế bày tỏ.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Huế (22 tuổi, quê Vĩnh Long), đang thực tập tại Trường Mầm non Thạnh An, lần đầu tiên đi bầu cử

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 7.

Cử tri trẻ Lê Ngọc Băng Băng thực hiện quyền công dân của mình

Cùng chung cảm xúc, hạ sĩ Nguyễn Văn Thao, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An, chia sẻ anh gần như thức trắng đêm trước ngày bầu cử vì hồi hộp khi lần đầu thực hiện quyền công dân. Sáng sớm, anh đến điểm bỏ phiếu, hoàn thành việc bầu cử rồi nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.

Cử tri xã đảo Thạnh An hào hứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2026 - Ảnh 8.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Thao, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An

Theo trung tá Lê Việt Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, đơn vị đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, vừa triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

"Đơn vị phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, bố trí lực lượng trực sẵn sàng, bảo đảm để ngày bầu cử trên xã đảo diễn ra an toàn, đúng quy định" - trung tá Hải nói.

Không khí bầu cử trên xã đảo Thạnh An

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, từng lá phiếu được cử tri xã đảo Thạnh An gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tin liên quan

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

(NLĐO) - Nhiều cử tri tại đây mang thương tích nặng do chiến tranh, có người liệt 2 chân phải ngồi xe lăn, người bị cắt cụt tứ chi, mang di chứng nặng.

(NLĐO)- Riêng 4 khu vực bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu

(NLĐO) - Cử tri công nhân mong những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đến chính sách hỗ trợ giúp cải thiện đời sống và chất lượng việc làm cho người lao động

ứng cử viên bầu cử cử tri đại biểu quốc hội Thạnh An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo