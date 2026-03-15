Rộn ràng ngày hội bầu cử trên xã đảo Thạnh An

Sáng 15-3, không khí tại xã đảo Thạnh An (TPHCM) rộn ràng, phấn khởi khi đông đảo cử tri đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu, cờ đỏ, băng rôn, pa-nô được treo trang trọng. Từng tốp người dân đi bộ, chạy xe máy đến điểm bầu cử, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa nô nức của ngày hội lớn.

5 giờ sáng, các cán bộ được phân công nhiệm vụ trong điểm bầu cử số 1 ấp Thạnh Hòa đã có mặt, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Toàn xã Thạnh An có hơn 3.600 cử tri tham gia bỏ phiếu. Địa phương bố trí 4 khu vực bỏ phiếu, gồm: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An, Miễu Bà Thạnh An, Đình Thần Ngày Chủ (ấp Thạnh Bình) và trụ sở ấp Thiềng Liềng. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Thạnh An và các cử tri tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu

Theo ông Hồ Hồng Thành Tính, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, trước ngày bầu cử, địa phương đã đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này.

"Xã treo băng rôn, pa-nô, phát thanh trên hệ thống loa, đồng thời tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội để cử tri nắm thông tin về cuộc bầu cử cũng như danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Chúng tôi cũng vận động các gia đình có người đi biển dài ngày hoặc làm ăn xa thu xếp trở về tham gia bầu cử đúng ngày 15-3" – ông Tính cho biết.

Đón cử tri từ ngoài cổng

Các cử tri lớn tuổi được ban tổ chức bố trí cán bộ hướng dẫn nhiệt tình

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri lớn tuổi có mặt từ rất sớm. Cử tri Nguyễn Văn Sơn (73 tuổi, ấp Thạnh Hòa), cho hay ông đã tham gia nhiều kỳ bầu cử nhưng lần nào cũng cảm thấy háo hức.

"Tôi đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên vì quan tâm đến quá trình công tác của họ. Thấy ai cũng có quá trình phấn đấu, trình độ tốt. Hy vọng người trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm, quan tâm nhiều hơn đến xã đảo Thạnh An" – ông Sơn chia sẻ.

Cử tri Bùi Sấm (76 tuổi, ấp Thạnh Hòa) cũng đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Theo ông, những năm gần đây, xã đảo được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình, đời sống người dân ngày càng cải thiện nên bà con rất phấn khởi.

"Nhìn quê hương đổi thay từng ngày, con cháu có trường lớp khang trang để học tập, tôi rất mừng. Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm để xã đảo phát triển hơn nữa" - ông Sấm nói.

Nhóm cử tri "đặc biệt" đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2

Không chỉ các cử tri lớn tuổi, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cũng bày tỏ sự háo hức. Chị Nguyễn Thị Nguyệt Huế (22 tuổi, quê Vĩnh Long), đang thực tập tại Trường Mầm non Thạnh An, cho biết đây là lần đầu tiên cô trực tiếp cầm lá phiếu của mình.

"Ban đầu tôi khá hồi hộp nhưng được hướng dẫn tận tình nên các bước thực hiện rất dễ dàng. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt quan tâm đến những địa phương còn nhiều khó khăn như xã đảo Thạnh An" - chị Huế bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Huế (22 tuổi, quê Vĩnh Long), đang thực tập tại Trường Mầm non Thạnh An, lần đầu tiên đi bầu cử

Cử tri trẻ Lê Ngọc Băng Băng thực hiện quyền công dân của mình

Cùng chung cảm xúc, hạ sĩ Nguyễn Văn Thao, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An, chia sẻ anh gần như thức trắng đêm trước ngày bầu cử vì hồi hộp khi lần đầu thực hiện quyền công dân. Sáng sớm, anh đến điểm bỏ phiếu, hoàn thành việc bầu cử rồi nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Thao, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An

Theo trung tá Lê Việt Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, đơn vị đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, vừa triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

"Đơn vị phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, bố trí lực lượng trực sẵn sàng, bảo đảm để ngày bầu cử trên xã đảo diễn ra an toàn, đúng quy định" - trung tá Hải nói.

Không khí bầu cử trên xã đảo Thạnh An

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, từng lá phiếu được cử tri xã đảo Thạnh An gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.