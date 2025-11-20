Hoa hậu Yến Nhi cầu cứu cho người thân

Yến Nhi không liên lạc được với bố

Nhà hoa hậu Yến Nhi phải di tản ra trường học tạm trú

"Bố (sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk) đuối sức bị lật thuyền giữa lũ, mất liên lạc hoàn toàn", hoa hậu Yến Nhi chia sẻ gia cảnh bản thân hiện tại. Cô cầu cứu sự giúp đỡ từ đội cứu hộ, chính quyền địa phương.

Hiện tại, nước lũ dâng cao vượt mức lịch sử ở nhiều tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, hàng chục nghìn người mất chỗ ở phải di tản. Trước tình hình này, hàng loạt bài đăng cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội.

Yến Nhi cho biết nhà cô bị ngập cao. Hiện cả gia đình di tản ra trường học trú tạm. Bố hoa hậu Yến Nhi giúp người quen di chuyển ra điểm tập kết. Sau khi ông trở lại để hỗ trợ thêm người đến nơi an toàn thì không may bị lật thuyền, từ thời điểm đó đến nay mất liên lạc hoàn toàn. Yến Nhi cho biết cô đang không thể liên hệ với người nào khác trong thôn vì thế vô cùng lo lắng cho tình trạng của bố.

Lời cầu cứu của Yến Nhi

Tình trạng gia đình hoa hậu Yến Nhi

"Xin hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hòa và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ Nhi đã mất liên lạc với ba và người dân trong thôn.

Lần cuối Nhi được cập nhật thông tin về ba ở quê là ba đang rất đuối sức. Ba đã đưa bà ra trường học tập kết cùng với mọi người trong thôn. Ba Nhi đã quay lại hỗ trợ đưa những người khác đến điểm tập kết, giữa đường thì bị lật xuồng và bây giờ Nhi đã không còn cập nhật được thêm thông tin gì. Nhi và mẹ bây giờ rất lo lắng cho tình hình của ba" - hoa hậu Yến Nhi chia sẻ.

Cô nói thêm, hiện bà con thôn của cô vẫn đang bị mắc kẹt. Dù đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con.