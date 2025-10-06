Khó hiểu về sự hiểu biết thất thường của hoa hậu Yến Nhi

Hoa Hậu Yến Nhi gây hoang mang

Hoa hậu Yến Nhi đang là nhân vật gây hoang mang nhất lúc này

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi (thường gọi tắt là hoa hậu Yến Nhi) là người đẹp Việt tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand 2025, đang diễn ra tại Thái Lan. Như mọi lần, cộng đồng fan nhan sắc dõi theo bước đi của người đẹp Việt với nhiều hy vọng.

Cảm xúc này của cộng đồng fan Việt cũng dễ hiểu khi nhan sắc Việt từng chiến thắng lớn ở đấu trường nhan sắc này. Nhưng năm nay, người đẹp Việt lại khiến cộng đồng nhan sắc dấy lên những hoang mang và nghi hoặc.

Hoang mang bởi Yến Nhi vừa bị lộ đoạn hội thoại của mình (với ai đó qua điện thoại) với nhiều ngôn từ không phù hợp với người đang đội vương miện hoa hậu.

Trong cuộc nói chuyện với bạn, Yến Nhi cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con ** gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình".

Cô còn lên tiếng trách móc một nhân vật, được cho ám chỉ "bà trùm" Kim Dung: "Bà ấy có đầu tư con ** gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Loạt phát ngôn của Yến Nhi được đánh giá là không chuẩn mực, có phần văng tục. Nhiều cư dân mạng bày tỏ không muốn tiếp tục ủng hộ Yến Nhi tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Cũng có ý kiến cho rằng, cư dân mạng đang quá khắt khe với Yến Nhi. Trong nỗi tức giận, ngôn từ khó kiểm soát. Nhất là khi cô còn rất trẻ.

Nhưng chuyện một người có ảnh hưởng như một hoa hậu, có bao nhiêu tuổi cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình, ít nhất trong việc kiểm soát ngôn từ và cơn giận.

Yến Nhi với những nghi hoặc từ khán giả

Đoạn clip khiến khán giả nghi hoặc về Yến Nhi

Nhưng hơn cả sự hoang mang là cảm giác nghi hoặc. Yến Nhi từng khiến khán giả tin vào lựa chọn của ban giám khảo khi cô là một trong những thí sinh nổi bật với khả năng lưu loát ngoại ngữ. Yến Nhi chọn song ngữ trong phần thi ứng xử. Và từ nhiều năm nay, đơn vị tổ chức là công ty Sen Vàng tự hào xây dựng nên một đế chế nhan sắc "tài sắc vẹn toàn", ít nhất trong việc hội nhập là khả năng ngoại ngữ luôn mượt mà.

Một người đẹp có nền tảng văn hóa xứng đáng được vinh danh với cương vị một hoa hậu, dù nhan sắc của người chiến thắng vẫn dấy lên những tranh cãi. Và trong trường hợp cụ thể này là Yến Nhi.

Ở sân chơi Miss Grand 2025, Yến Nhi khiến cư dân mạng hoảng loạn. Trong phần giao lưu với ông Nawat, Yến Nhi cho thấy rõ sự lúng túng. Trong phần giới thiệu bản thân khá ngắn gọn (tên gì, ở đâu), MC đề nghị Yến Nhi nói rõ hơn về mình với công việc, học vấn, đam mê, sở thích... Và lúc này là lúc Yến Nhi đứng hình. Khi MC hỏi "Có giấc mơ nào mà cô chưa thực hiện được không? thì Yến Nhi bảo "đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại và trước đó, tôi không nghĩ mình được chọn để trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025".

Khi ông Nawat hỏi: "What is your hobby in your country?" (Sở thích của bạn là gì?" thì cô chia sẻ về cảm xúc khi đến với Thái Lan.

Khán giả đã rất thất vọng khi đoạn clip này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Dẫu ngoại ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ nên chuyện giỏi hay không không phải là vấn đề quá quan trọng. Nhưng nếu trước đó, Yến Nhi đừng "khoe" về khả năng này của mình, hẳn khán giả đã không thất vọng đến thế.

Trước phản ứng của khán giả, Yến Nhi thừa nhận khuyết điểm ngoại ngữ. Cô cho biết sẽ luôn có sự chuẩn bị trước những ngày thi quan trọng. Thế nhưng hoạt động giao lưu trên đến bất ngờ, sau phần thi Grand Voice nên cô chưa thật sự sẵn sàng. Yến Nhi mong khán giả thông cảm và sẽ cố gắng khắc phục, làm tốt hơn trong những lần sau, đặc biệt là phỏng vấn kín.

Song có thể nói là đã muộn khi bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung và các Hoa hậu nhà Sen Vàng như Ý Nhi, Quế Anh, Lê Hoàng Phương đều đã hủy theo dõi Yến Nhi trên trang instagram cá nhân.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Theo hồ sơ dự thi được công bố, Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến.