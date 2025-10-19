Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành

Thùy Trang

(NLĐO) - Hòa Minzy cùng dàn nghệ sĩ dậy thật sớm để trồng cây, hưởng ứng dự án "Thành phố nở hoa" phủ hoa cho thành phố.

“Thành phố nở hoa” tại Hà Nội: chung tay kiến tạo không gian xanh với 8.000 cây hoa!

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ tham gia trồng cây

Sau TP HCM, Lễ trồng cây "Thành phố nở hoa" và phát động Công trình thanh niên "8.000 cây hoa vì Thủ đô xanh" tiếp tục diễn ra ở Hà Nội. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

8.000 cây hoa được trồng trong dịp này tượng trưng cho 8.000 lời hứa, 8.000 niềm hi vọng về một thành phố xanh tươi, văn minh, hiện đại.

"Thành phố nở hoa" mang khát vọng tạo nên những không gian biểu tượng từ cây xanh và hoa - không chỉ để làm đẹp đô thị, mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho các thành phố và khơi dậy cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày hôm nay, hành trình ấy tiếp tục được khởi động tại Hà Nội, hướng đến việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu dành cho Thủ đô, cùng chung tay kiến tạo mỹ quan và góp phần làm hình ảnh Hà Nội ngày càng tươi đẹp hơn trong lòng người dân.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, do Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội phối hợp cùng dự án cộng đồng VietNamLove và T Production tổ chức thực hiện.

Nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện từ rất sớm tham dự trồng cây như đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung (người sáng lập dự án VietNamLove), ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Bùi Lan Hương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Dương Thành Đạt (Lohan) và Giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn.

Hòa Minzy trồng cây cho con cháu

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành - Ảnh 2.

Hòa Minzy trồng cây cho con cháu

Hòa Minzy cho biết cô vốn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và thường xuyên theo dõi thời sự, đặc biệt là những lời kêu gọi của Thủ tướng về việc trồng cây, bảo vệ môi trường.

"Như Thủ tướng đã nói, việc trồng cây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu với tương lai. Mình không thể tự mình trồng hết được, nhưng nếu ai cũng góp một phần nhỏ, Việt Nam sẽ thêm xanh, thêm đẹp. Hòa mong con mình sau này sẽ được hít thở trong một bầu không khí trong lành" - nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa tinh thần đó cùng các chiến sĩ Công an và ê-kíp dự án tại Hà Nội.

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ cùng tham gia

Phạm Quỳnh Anh: Trở Lại Hà Nội & Hành Động Ý Nghĩa!

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thì bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại Thủ đô - nơi cô sinh ra để tham gia hoạt động ý nghĩa này: "Dù hôm qua có về muộn đến mấy, thậm chí 5 giờ sáng mới về, sáng nay Quỳnh Anh vẫn đi thẳng đến đây. Bởi vì được trồng cây, được góp sức cho Hà Nội xanh hơn là điều rất đáng quý".

Nữ ca sĩ cho rằng việc làm hôm nay không chỉ mang tính biểu tượng mà sẽ để lại dấu ấn thật sự trong tương lai gần: "Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của những gì mình làm hôm nay. Quỳnh Anh tự hào khi có thể nói với các con rằng, giữa Thủ đô này có những hàng cây mang một phần công sức của mẹ".

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp Viet Nam Love vì đã mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần và niềm tự hào dân tộc qua những hoạt động thực tế.

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành - Ảnh 4.

Bùi Lan Hương và Erik

Bùi Lan Hương & Viet Nam Love: 3 Hành Động Xanh, Lan Tỏa Yêu Thương Vì Môi Trường!

Ca sĩ Bùi Lan Hương thì nói rằng cô cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng Viet Nam Love - một dự án mang ý nghĩa lan tỏa thông điệp sống xanh, yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường. "Hương mong rằng những hoạt động như thế này không chỉ dừng lại ở Thủ đô, mà sẽ lan rộng ra khắp cả nước. Bởi vì chúng ta đang sống trong thời điểm mà việc giảm rác thải, trồng cây xanh, và bảo vệ môi trường không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng".

Cô cho rằng, được chung tay trồng cây hôm nay là một cách thiết thực để đóng góp cho thế hệ mai sau: "Khi không khí trong lành hơn, năng lượng sống của con người cũng tích cực hơn. Hương thấy đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và tự hào khi được góp phần nhỏ trong hành trình này".

Ca sĩ Lohan cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và xúc động khi được đạo diễn Trần Thành Trung và dự án Viet Nam Love mời tham gia chương trình: "Tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt trong một hoạt động nhiều ý nghĩa như thế này, không chỉ để lan tỏa năng lượng tích cực mà còn được sống lại những ký ức đẹp. Lohan từng là người trong lực lượng, từng cống hiến cho đất nước. Hôm nay được gặp lại những người bạn cũ, Lohan thật sự xúc động".

Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ tạo nên một năng lượng tích cực

Trong không khí tưng bừng, rộn rã, ca sĩ Quốc Thiên cũng bày tỏ tình cảm của mình với dự án Viet Nam Love, với hoạt động "Thành phố nở hoa" và thể hiện ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Anh là một trong những nghệ sĩ rất tích cực tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Viet Nam Love trong suốt những tháng qua.

"Thành phố nở hoa" là một trong những dự án nằm trong VietNamLove. Dự án nghệ thuật cộng đồng do T Production và đạo diễn Trần Thành Trung khởi xướng, mang thông điệp lan tỏa tình yêu Việt Nam thông qua âm nhạc, thời trang và kiến tạo cảnh quan được thực hiện từ 8.2025 đến 4.2026.

Tin liên quan

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long"

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long"

(NLĐO) - Sản phẩm mới của Hòa Minzy khiến ai nghe cũng bật khóc, Hòa Minzy cúi rạp người tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Min trở lại Vpop

(NLĐO) - Min kể về hành trình học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy.

Ca sĩ Amy Lê Anh viết lại cuộc đời từ sau đổ vỡ

(NLĐO) - Từ đổ vỡ cay đắng, ca sĩ - hoa hậu Amy Lê Anh giờ đây chọn sống khác.

Hòa Minzy Hòa Minzy trồng cây Hòa Minzy cùng dàn nghệ sĩ tham gia trồng cây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo