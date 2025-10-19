Hòa Minzy đi trồng cây để con cháu hưởng bầu không khí trong lành

“Thành phố nở hoa” tại Hà Nội: chung tay kiến tạo không gian xanh với 8.000 cây hoa!

Dàn nghệ sĩ tham gia trồng cây

Sau TP HCM, Lễ trồng cây "Thành phố nở hoa" và phát động Công trình thanh niên "8.000 cây hoa vì Thủ đô xanh" tiếp tục diễn ra ở Hà Nội. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho Thủ đô, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

8.000 cây hoa được trồng trong dịp này tượng trưng cho 8.000 lời hứa, 8.000 niềm hi vọng về một thành phố xanh tươi, văn minh, hiện đại.

"Thành phố nở hoa" mang khát vọng tạo nên những không gian biểu tượng từ cây xanh và hoa - không chỉ để làm đẹp đô thị, mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho các thành phố và khơi dậy cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày hôm nay, hành trình ấy tiếp tục được khởi động tại Hà Nội, hướng đến việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu dành cho Thủ đô, cùng chung tay kiến tạo mỹ quan và góp phần làm hình ảnh Hà Nội ngày càng tươi đẹp hơn trong lòng người dân.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, do Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội phối hợp cùng dự án cộng đồng VietNamLove và T Production tổ chức thực hiện.

Nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện từ rất sớm tham dự trồng cây như đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung (người sáng lập dự án VietNamLove), ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Bùi Lan Hương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Dương Thành Đạt (Lohan) và Giám đốc sáng tạo Kye Nguyễn.

Hòa Minzy trồng cây cho con cháu

Hòa Minzy cho biết cô vốn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và thường xuyên theo dõi thời sự, đặc biệt là những lời kêu gọi của Thủ tướng về việc trồng cây, bảo vệ môi trường.

"Như Thủ tướng đã nói, việc trồng cây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu với tương lai. Mình không thể tự mình trồng hết được, nhưng nếu ai cũng góp một phần nhỏ, Việt Nam sẽ thêm xanh, thêm đẹp. Hòa mong con mình sau này sẽ được hít thở trong một bầu không khí trong lành" - nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được góp phần lan tỏa tinh thần đó cùng các chiến sĩ Công an và ê-kíp dự án tại Hà Nội.

Các nghệ sĩ cùng tham gia

Phạm Quỳnh Anh: Trở Lại Hà Nội & Hành Động Ý Nghĩa!

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thì bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại Thủ đô - nơi cô sinh ra để tham gia hoạt động ý nghĩa này: "Dù hôm qua có về muộn đến mấy, thậm chí 5 giờ sáng mới về, sáng nay Quỳnh Anh vẫn đi thẳng đến đây. Bởi vì được trồng cây, được góp sức cho Hà Nội xanh hơn là điều rất đáng quý".

Nữ ca sĩ cho rằng việc làm hôm nay không chỉ mang tính biểu tượng mà sẽ để lại dấu ấn thật sự trong tương lai gần: "Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của những gì mình làm hôm nay. Quỳnh Anh tự hào khi có thể nói với các con rằng, giữa Thủ đô này có những hàng cây mang một phần công sức của mẹ".

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp Viet Nam Love vì đã mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần và niềm tự hào dân tộc qua những hoạt động thực tế.

Bùi Lan Hương và Erik

Bùi Lan Hương & Viet Nam Love: 3 Hành Động Xanh, Lan Tỏa Yêu Thương Vì Môi Trường!

Ca sĩ Bùi Lan Hương thì nói rằng cô cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng Viet Nam Love - một dự án mang ý nghĩa lan tỏa thông điệp sống xanh, yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường. "Hương mong rằng những hoạt động như thế này không chỉ dừng lại ở Thủ đô, mà sẽ lan rộng ra khắp cả nước. Bởi vì chúng ta đang sống trong thời điểm mà việc giảm rác thải, trồng cây xanh, và bảo vệ môi trường không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng".

Cô cho rằng, được chung tay trồng cây hôm nay là một cách thiết thực để đóng góp cho thế hệ mai sau: "Khi không khí trong lành hơn, năng lượng sống của con người cũng tích cực hơn. Hương thấy đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa và tự hào khi được góp phần nhỏ trong hành trình này".

Ca sĩ Lohan cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và xúc động khi được đạo diễn Trần Thành Trung và dự án Viet Nam Love mời tham gia chương trình: "Tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt trong một hoạt động nhiều ý nghĩa như thế này, không chỉ để lan tỏa năng lượng tích cực mà còn được sống lại những ký ức đẹp. Lohan từng là người trong lực lượng, từng cống hiến cho đất nước. Hôm nay được gặp lại những người bạn cũ, Lohan thật sự xúc động".

Các nghệ sĩ tạo nên một năng lượng tích cực

Trong không khí tưng bừng, rộn rã, ca sĩ Quốc Thiên cũng bày tỏ tình cảm của mình với dự án Viet Nam Love, với hoạt động "Thành phố nở hoa" và thể hiện ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Anh là một trong những nghệ sĩ rất tích cực tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Viet Nam Love trong suốt những tháng qua.

"Thành phố nở hoa" là một trong những dự án nằm trong VietNamLove. Dự án nghệ thuật cộng đồng do T Production và đạo diễn Trần Thành Trung khởi xướng, mang thông điệp lan tỏa tình yêu Việt Nam thông qua âm nhạc, thời trang và kiến tạo cảnh quan được thực hiện từ 8.2025 đến 4.2026.