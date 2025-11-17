HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

World Cup 2026: Cuộc đua kịch tính, khó đoán

Đông Linh

Ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, cũng phải chờ đến lượt trận cuối mới biết rõ số phận ra sao

Điều này cho thấy vòng loại World Cup 2026 quá hấp dẫn ở sân cỏ Cựu lục địa.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang bước vào giai đoạn cao trào. Ở đó, nhiều "ông lớn" đã khẳng định được vị thế trong khi hàng loạt đội tầm trung đang quyết bám đuổi nhằm níu giữ hy vọng.

Kẻ mừng, người lo

Trong số 3 đội tuyển sớm giành vé, Pháp thể hiện sự ổn định đáng nể với dàn ngôi sao trải đều các tuyến. Tuyển Anh tiếp tục chứng minh sức mạnh của "thế hệ vàng" khi thống trị tuyệt đối bảng đấu của mình. Còn Croatia vẫn giữ được phong thái của những lần dự vòng loại để có vé vào vòng chung kết World Cup.

Thành tích ấn tượng của 3 đội nêu trên tạo nên cột mốc rõ ràng, song phần hấp dẫn nhất của vòng loại vẫn nằm ở những bảng đấu chưa an bài. Bồ Đào Nha dưới thời HLV Roberto Martinez sở hữu lực lượng cực tốt, từ Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva đến Nuno Mendes hay Goncalo Ramos. Cristiano Ronaldo dù ở giai đoạn cuối của sự nghiệp vẫn là nguồn cảm hứng lớn, giúp đội bóng duy trì sự tự tin ở các trận quan trọng.

Dù giữ ưu thế lớn, hành trình của Bồ Đào Nha vẫn chưa thể khép lại. Hungary và Cộng hòa Ireland chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm nhưng cả 2 đội bóng tầm trung này đang rình rập, làm khó "Selecao châu Âu".

World Cup 2026: Cuộc đua kịch tính, khó đoán - Ảnh 1.

Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha vẫn phải chờ vé dự vòng chung kết World Cup 2026. (Ảnh: WNCT)

Bồ Đào Nha cần 3 điểm ở trận đấu cuối với đối thủ cực yếu Armenia để chắc chắn không phải ôm hận đi tranh suất play-off. Mục tiêu của Bồ Đào Nha không chỉ là giành vé mà còn phải chứng minh sự ổn định của thế hệ hiện tại, vốn được đặt nhiều kỳ vọng sau ngôi vô địch Nations League.

Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro gần nhất, vẫn duy trì lối chơi kiểm soát đặc trưng. Với sự kết hợp giữa lớp trẻ như Lamine Yamal, Pedri, Gavi và kinh nghiệm của Rodri, họ có thể áp đặt thế trận trước hầu hết đối thủ. Dù vậy, vòng loại lần này không hề dễ dàng.

Ở một số trận đấu, "La Roja" phải nhờ tới sự tỏa sáng cá nhân hoặc may mắn để giành 3 điểm. Họ vẫn sáng cửa nhất bảng nhưng vẫn phải giữ nhịp độ thi đấu cao ở trận đấu cuối nếu muốn sớm đến Bắc Mỹ mùa hè 2026.

Nỗi niềm "đại gia"

Tuyển Đức dù cải thiện phong độ rất nhiều dưới thời "tướng" mới Thomas Tuchel và được hưởng lợi thế sân nhà trong các trận quan trọng song vẫn chưa thể bảo đảm ngôi đầu. Sự bám đuổi quyết liệt của Slovakia khiến "Cỗ xe tăng" có thể rơi xuống vị trí nhì bảng nếu sơ sẩy ở trận "sinh tử chiến" rạng sáng 18-11.

Hà Lan may mắn hơn láng giềng Đức, dù cũng phải chờ vé đến lượt trận cuối nhưng không chạm trán đối thủ khó chịu nhất bảng. Đội bóng xứ sở hoa tulip thậm chí có quyền bại trận trước đội chót bảng Lithuania, miễn là không để thủng lưới cỡ... chục quả trở lên!

Sau 12 tấm vé dành cho các đội nhất bảng, châu Âu còn 4 suất được chia qua vòng play-off - nơi 12 đội nhì bảng và 4 đội có thứ hạng cao ở Nations League so tài cao thấp. Đây là vòng đấu sinh tử, nơi một trận thua cũng đủ để đội tuyển vỡ mộng cả chiến dịch.

Ý là cái tên đáng chú ý nhất ở nhóm đội này, có thể tính thêm cả Slovakia, Ba Lan, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia, Bắc Macedonia, Kosovo, Ukraine… Sẽ ra sao nếu xuất hiện các cặp đấu "tử thần" Ý - Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia - Bắc Macedonia hay Cộng hòa Ireland - Scotland?

Vòng loại năm nay cho thấy sự tiến bộ của các đội tầm trung châu Âu, khiến khoảng cách giữa các nhóm trình độ thu hẹp đáng kể. Điều đó càng làm cho cuộc đua trở nên kịch tính và khó đoán hơn. Khi vé dự vòng chung kết World Cup ngày càng giá trị, từng pha bóng, từng khoảnh khắc trong các trận còn lại đều có thể trở thành bước ngoặt của cả chiến dịch. 

World Cup 2026: Cuộc đua kịch tính, khó đoán - Ảnh 2.

 

