Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Dễ dàng đánh bại Georgia 4-0 ngay tại Tbilisi, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Thiếu vắng nhiều trụ cột, Tây Ban Nha vẫn hoàn tất mỹ mãn lượt trận áp chót khi đến làm khách trên sân của Georgia. Không chỉ giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch châu Âu còn nối dài mạch chiến thắng ở vòng loại World Cup lần này và xa hơn, thiết lập kỷ lục mới với 30 trận bất bại liên tiếp ở các giải chính thức - cột mốc dài nhất trong lịch sử đội tuyển.

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tây Ban Nha sớm kiểm soát thế trận tại Tbilisi

Trận đấu sớm xoay chuyển theo ý đồ đội khách khi chỉ sau 10 phút, hậu vệ Giorgi Gocholeishvili để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Tây Ban Nha. Ở trận đấu đánh dấu lần khoác áo đội tuyển thứ 50, Mikel Oyarzabal lạnh lùng đánh lừa thủ thành Giorgi Mamardashvili, mở tỉ số và mang lại lợi thế lớn cho "La Roja".

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 2.

Mikel Oyarzabal lập công lớn ở lần ra sân thứ 50 cho Tây Ban Nha

Georgia cố gắng tổ chức phản công nhưng mọi nỗ lực gần như phụ thuộc vào sự xoay sở của ngôi sao đang khoác áo PSG là Khvicha Kvaratskhelia. Điều này là không đủ trước hàng thủ chơi kỷ luật của Tây Ban Nha. Ngược lại, đội khách càng đá càng nhịp nhàng. Álex Baena sút dội cột, trước khi Martin Zubimendi chớp thời cơ trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt ở phút 22.

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 3.

Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt cho đội khách

Không lâu sau, Tây Ban Nha nâng tỉ số lên 3-0 với tình huống phối hợp mẫu mực: Baena chuyền cho Oyarzabal, người thực hiện đường tạt bóng chính xác để Ferran Torres đệm cận thành phút 35. Thủ thành Mamardashvili phải làm việc liên tục và nếu không có pha phản xạ xuất sắc cuối hiệp, Oyarzabal đã có thêm bàn thắng.

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 4.

Ferran Torres ghi bàn và góp công một pha kiến tạo

Sang hiệp hai, Georgia nỗ lực vùng lên. Tân binh Iuri Tabatadze đánh đầu nguy hiểm, còn Anzor Mekvabishvili thử vận may với cú sút xa buộc thủ môn Unai Simón phía Tây Ban Nha phải cảnh giác. Tuy vậy, sự vùng vẫy ấy chỉ mang tính cầm cự. Tây Ban Nha vẫn giữ thế trận chắc chắn và chờ đợi thời điểm ra đòn.

Phút 63, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng dội cột rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 4-0 và chấm dứt mọi hy vọng mong manh của đội chủ nhà Georgia.

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 5.

Mikel Oyarzabal nhấn chìm chủ nhà Georgia

Đây đã là trận thắng thứ năm liên tiếp của Tây Ban Nha tại vòng loại, đưa họ tiến sát tấm vé dự World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hiện có 15 điểm và hiệu số bàn thắng bại 19/0, quá cách biệt so với đội nhì bảng Thổ Nhĩ Kỳ mới có 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại 15/10.

Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại, chạm tay vé World Cup 2026 - Ảnh 6.

Cục diện bảng E trước lượt trận cuối

Chỉ cần không thua Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt quá lớn ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa đôi bên rạng sáng 19-11, Tây Ban Nha sẽ chính thức có mặt tại Bắc Mỹ mùa hè 2026, tham gia kỳ World Cup lịch sử. Trong khi đó, Georgia tiếp tục lép vế trước "La Roja" khi nhận thất bại thứ 9 trong 10 lần đối đầu gần nhất, thủng lưới tổng cộng 24 bàn ở 5 trận mới đây.

