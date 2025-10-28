HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hoàn thành bố trí vị trí việc làm đối với công chức chậm nhất ngày 1-7-2027

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Việc bố trí việc làm đối với công chức phải đảm bảo đúng vị trí trúng tuyển mà cơ quan tuyển dụng đã thông báo tuyển

Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật Cán bộ, công chức năm 2025 có hiệu lực (ngày 1-7-2025) thuộc phạm vi quản lý theo quy định chậm nhất đến ngày 1-7-2027. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Hoàn thành bố trí vị trí việc làm đối với công chức chậm nhất ngày 1-7-2027 - Ảnh 1.

Việc bố trí vị trí việc làm đối với công chức phải đảm bảo đúng vị trí việc làm trúng tuyển

Bên cạnh đó, việc bố trí vị trí việc làm đối với người trúng tuyển vào công chức phải đảm bảo đúng vị trí việc làm trúng tuyển mà cơ quan tuyển dụng đã thông báo tuyển dụng. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan sử dụng có trách nhiệm phân công công việc theo đúng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng; bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Cũng theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP, trong thời gian này, công chức được bố trí vào vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý thì được xếp ngạch tương ứng mà không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước. Cụ thể:

- Xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với trường hợp được bổ nhiệm chức vụ, chức danh: Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với trường hợp xác định là công chức và cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý); Giám đốc Sở và tương đương trở lên thuộc UBND cấp tỉnh;

- Xếp ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đối với trường hợp được bổ nhiệm chức vụ, chức danh: Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với trường hợp được xác định là công chức và cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý); Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã;

Việc xếp ngạch công chức theo chức vụ, chức danh ở trên không áp dụng đối với người được giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định xếp ngạch công chức tương ứng chức vụ, chức danh theo thẩm quyền, bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các chức vụ, chức danh tương đương trong cơ quan của HĐND, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng theo quy định này.

