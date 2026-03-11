Hoàn thiện chính sách, cơ chế để doanh nghiệp lớn trở thành tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế

Chiều 11-3, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: Hiền Hòa

Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Phiên họp đã cho ý kiến về: Dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung được báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trình Bộ Chính trị thông qua trước khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc.

Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" đã được Bộ Chính trị thông qua và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013; bảo đảm đồng bộ các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số" gắn với mô hình tăng trưởng mới.

Liên quan tới Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp cần lưu ý một số nội dung: Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội XIV, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.



Đồng thời, rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn; sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp mình và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị thống nhất quan điểm trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm là phải hướng tới bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Bên cạnh đó, phải làm cho doanh nghiệp làm ăn chân chính được bảo vệ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã ban hành.

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thực phẩm của các Bộ, UBND các cấp thống nhất một đầu mối theo đúng Chỉ thị 17- CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư; tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại địa phương. Tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm trong thời gian sớm nhất.

Liên quan tới Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo kiên quyết, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Báo cáo đã chỉ ra và tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, trọng tâm là thực hiện các định hướng hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 09 Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".