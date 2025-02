Hoàng Mỹ An hợp tác cùng Idol Kpop: có gì hot?

Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Hoàng Mỹ An và nghệ sĩ quốc tế Samuel - một bản song ca đầy cảm xúc

Đánh dấu lần đầu hợp tác với nghệ sĩ quốc tế Samuel, Hoàng Mỹ An không ngừng nỗ lực để mang đến một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn.

Giọng ca ngọt ngào của cô kết hợp cùng Samuel tạo nên một bản hòa âm vừa nhẹ nhàng, lãng mạn, vừa mạnh mẽ, đầy nội lực.

Sự hòa quyện trong từng câu hát giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp về lòng dũng cảm trong tình yêu - dám yêu, dám nói và không ngại bày tỏ cảm xúc.

"Wanna hear you say" không chỉ là một bài hát, còn là một bức tranh cảm xúc được dệt nên từ những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó.

Hoàng Mỹ An chia sẻ: "An tin rằng ca khúc này không chỉ là câu chuyện của hai người mà là câu chuyện của hàng triệu trái tim đang chờ đợi được cất lên tiếng nói yêu thương".

Sự hợp tác giữa Hoàng Mỹ An và Samuel là một cơ duyên đặc biệt, bắt đầu từ sự đồng cảm dành cho âm nhạc.

Hoàng Mỹ An tiết lộ: "Giám đốc âm nhạc của An Mr. Pabaki chia sẻ bài hát demo, An đã vô cùng ấn tượng. Theo lời Mr. Pabaki, Samuel cũng đã được nghe bản demo và cũng rất hứng thú với ca khúc. Từ đó, ý tưởng về một bài hát song ca giữa Việt Nam và Hàn Quốc được hình thành".

Sự kết hợp Việt - Hàn từ một cơ duyên đặc biệt, tạo nên một bản tình ca đầy rung động

Với "Wanna hear you say", Hoàng Mỹ An không chỉ thử sức mình trong một thể loại âm nhạc mới mà còn mang đến một góc nhìn khác biệt khi kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là hướng đi mà Hoàng Mỹ An kiên định phát triển theo sau những bước nhảy điêu luyện cùng khả năng Anh ngữ thuộc nhóm hàng đầu của làng giải trí Vbiz.

Cô cho biết đang trong hành trình hoàn tất album mini đầu tay dự kiến ra mắt vào tháng 9-2025. Cùng với đó là một tour lưu diễn tại các trường học trên khắp Việt Nam - nơi "công chúa dance pop" Hoàng Mỹ An sẽ mang âm nhạc kết nối gần hơn với khán giả trẻ.

Xa hơn nữa, Hoàng Mỹ An đặt mục tiêu đưa âm nhạc của mình đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mang những câu chuyện tình yêu và văn hóa độc đáo của Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Cô chia sẻ: "Tôi muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa tài, mạnh mẽ, truyền cảm hứng để mọi người sống thật với cảm xúc của mình. Và "Wanna hear you say" là một minh chứng, tôi hy vọng khán giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm và dũng cảm để nói lên những điều đang giữ trong lòng".

Hình ảnh Hoàng Mỹ An và Sam trong thời gian quay MV tại Việt Nam

Kim Samuel, tên thật Samuel Kim Arredondo, sinh năm 2002 tại California, Mỹ. Anh có cha là người Mexico, mẹ là người Hàn Quốc. Năm 11 tuổi, Samuel trở về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment đến năm 2013.

Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt ngào, vũ đạo điêu luyện và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, Kim Samuel nhanh chóng gây ấn tượng trong làng giải trí. Khả năng ngoại ngữ trôi chảy cũng giúp nam ca sĩ được truyền thông và người hâm mộ Việt Nam ưu ái gọi là "hoàng tử lai".