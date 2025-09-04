HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh

Minh Khuê

(NLĐO) - "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo cho biết anh rất vui, tự hào khi đến Việt Nam quay phim "Tay anh giữ một vì sao".

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo chúc Việt Nam phồn vinh, phát triển

Buổi giao lưu, giới thiệu phim hợp tác Việt - Hàn "Tay anh giữ một vì sao" đã diễn ra chiều 4-9 tại TP HCM.

Nam diễn viên Lee Kwang-soo trải lòng rằng anh đến Việt Nam lần này nhân dịp đại diễn A80, một đại lễ có ý nghĩa sâu sắc với Việt Nam nên thấy rất vinh dự. Nhân dịp này anh chúc sự phồn vinh, phát triển sẽ đến với Việt Nam.

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 1.

Lee Kwang-soo tại buổi giao lưu

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 2.

Ê-kíp phim từ trái sang gồm đạo diễn (áo trắng), phiên dịch, Lee Kwang-soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 3.

Cùng chia sẻ, trải lòng

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 4.

Lee Kwang-soo chia sẻ tại giao lưu

Nói về bạn diễn Hoàng Hà - nữ chính của phim, Lee Kwang-soo khen ngợi nhiều. Anh nói: "Tôi vẫn nhớ hình ảnh lần đầu gặp Hoàng Hà, cô ấy giống như hình dung của tôi về nhân vật Thảo khi đọc kịch bản. Tôi cảm giác Hoàng Hà là Thảo từ kịch bản bước ra. Tôi nghĩ Hoàng Hà là diễn viên có năng lực, thích nghi cao, đóng với bạn diễn nào cũng sẽ tạo được hiệu ứng tốt.

Tuy nhiên, Lee Kwang-soo vẫn không quên trêu chọc Hoàng Hà khi nhấn mạnh việc cô không ra sân bay tiễn anh về Hàn Quốc. Thời điểm đó, anh đã hết cảnh quay nên ra sân bay để về nước còn Hoàng Hà thì vẫn còn những cảnh cần quay, phải ở lại phim trường. Vì thế, anh được hai bạn diễn là Duy Khánh và Cù Thị Trà tiễn ra sân bay. "Mọi người phải nhớ rằng không có Hoàng Hà đến tiễn tôi" - Lee Kwang-soo nhấn mạnh một cách hài hước.

Nói về lý do nhận phim, Lee Kwang-soo chia sẻ anh thấy kịch bản thú vị, nhiều điểm đồng cảm. Thêm vào đó, đạo diễn Kim Sung-hoon và anh thân thiết 15 năm nay, một nhân duyên đặc biệt. Anh nghĩ cơ hội để đến Việt Nam quay phim không nhiều bởi không phải muốn đến quay là quay được nên vui vẻ nhận vai diễn khi được mời. Anh tự hào vì những trải nghiệm này.

"Tôi đến Việt Nam 3 ngày quay, mỗi lần đi ngang các địa điểm năm trước từng quay phim tôi đều nhớ. Tôi nhớ kỷ niệm lúc đó ăn món gì, cảnh quay nào. Một trải nghiệm đáng quý, vừa quen thuộc vừa có chút mới mẻ" - Hoàng tử châu Á thổ lộ.

Lee Kwang-soo trêu chọc Duy Khánh "chửi bằng tiếng Hàn hay hơn người bản xứ"

Khi nghe Duy Khánh chia sẻ về câu chửi thề bằng tiếng Hàn trong phim, Lee Kwang-soo ngay lập tức trêu chọc bạn diễn. Anh bảo đã xem trailer phim và bất ngờ, năng lực phát âm cỡ đó thì chửi còn "đã lỗ tai" hơn người Hàn. "Tôi nghĩ đây chắc không phải lần đầu tiên Duy Khánh chửi bằng tiếng Hàn" - Lee Kwang-soo nhận định.

Anh cùng đạo diễn đều nói rằng cả cuộc đời chưa bao giờ phát ngôn câu chửi này trong đời thường. Phản ứng của cả hai khiến Duy Khánh phải thốt lên: "Rồi, cả hai người Hàn đều không chửi nhưng em là người Việt chửi như thế trên phim, đã được chưa!".

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 5.

Duy Khánh trải lòng

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 6.

Các diễn viên của phim

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 7.

Đạo diễn chia sẻ

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 8.

Cùng nhận hoa chúc mừng

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang-soo hết trêu Hoàng Hà đến chọc Duy Khánh - Ảnh 9.

Duy Khánh cho biết đây là lần đầu anh chửi bằng tiếng Hàn và câu đó trong kịch bản được phiên âm tiếng Việt. Ngay khi anh đọc lần đầu trên trường quay, mọi người đều nói rằng nó rất đúng. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Đây là vai diễn màn ảnh rộng đầu tiên của tôi sau 4 năm. Tôi đã đóng nhiều vai hài hước nên đã cho phép mình chọn lọc, từ chối những vai cùng màu sắc. Tuy nhiên, tôi chưa có may mắn được mời những vai khác.

Lần này, tôi nhận lời tham gia phim điện ảnh cũng với vai hài là vì được đóng chung với Lee Kwang-soo. Tôi đã xem anh đóng từ khi còn nhỏ đến lớn, không ngờ lại được đóng chung. Đây cũng là phim hợp tác Việt - Hàn, tôi cho phép mình trải nghiệm để học hỏi thêm. Tôi tin đạo diễn có thể khai thác sự hài hước của bản thân ở góc độ một người nước ngoài chưa biết quá nhiều về tôi" - Duy Khánh chia sẻ.

Anh nói thêm lần đầu gặp nhau, Lee Kwang-soo là người chủ động làm quen, xóa khoảng cách hai bên, khiến anh tự tin, thoải mái hơn trong công việc.

Nữ diễn viên Hoàng Hà cho biết cô cùng Lee Kwang-soo không gặp rào cản ngôn ngữ, có thể nói tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Hai bên hiểu nhau nhanh nên thoải mái hơn, diễn xuất tin tưởng nhau, chạm nhau nhanh hơn. Cô nghĩ khoảng cách lớn về chiều cao giữa cả hai tạo sự thú vị, dễ thương cho nhân vật.

"Tay anh giữ một vì sao" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 3-10.

