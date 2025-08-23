Hoạt động bí ẩn của cơ sở Lava tại phường Sài Gòn

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988) cùng nhiều người khác liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại cơ sở kinh doanh Lava trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn.

Công an TP HCM bắt nhiều đối tượng liên quan

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí cười, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Các đối tượng tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Thanh toán của khách được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí cười được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.