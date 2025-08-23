HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hoạt động bí ẩn của cơ sở Lava tại phường Sài Gòn

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã kiểm tra hành chính, lật tẩy nhiều hoạt động bí ẩn tại cơ sở kinh doanh Lava ở đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988) cùng nhiều người khác liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại cơ sở kinh doanh Lava trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn. 

Hoạt động bí ẩn của cơ sở Lava tại phường Sài Gòn- Ảnh 1.

Công an TP HCM bắt nhiều đối tượng liên quan

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí cười, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Các đối tượng tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. 

Thanh toán của khách được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang. 

Nguồn cung khí cười được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt tổng quản lý 90's House

Công an TP HCM bắt tổng quản lý 90's House

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt tổng quản lý, giám sát, thu ngân, nhân viên cơ sở kinh doanh 90's House ở trung tâm thành phố

Công an TP HCM vào khách sạn giải cứu thanh niên 22 tuổi

(NLĐO) - Công an TP HCM đã giải cứu nam thanh niên 22 tuổi trong khách sạn sau khi người này di chuyển qua nhiều nơi tương tự.

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

(NLĐO) - Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến một phòng trọ của người bạn rồi tổ chức sử dụng ma túy.

quán Lava khí cười Công an TP HCM
