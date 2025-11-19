Hoạt động củng cố niềm tin - gắn kết

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng khốc liệt, nhiều doanh nghiệp (DN) không chỉ chú trọng lương, thưởng hay phúc lợi mà còn củng cố niềm tin - gắn kết giữa nhân viên (NV) và DN. Trong đó, có các chương trình như Family Day (Ngày hội Gia đình) hay Bring Parents to Work (Đưa bố mẹ đến nơi làm việc) giúp người thân của NV chứng kiến môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Theo bà Lâm Thúy Ái, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm (phường An Hội Tây, TP HCM), để gia tăng sự thấu hiểu giữa NV và gia đình, công ty thường xuyên triển khai chương trình Family Day. Khi người thân tham quan môi trường làm việc, sẽ đồng cảm và tự hào về con em mình. Qua đó, NV bớt áp lực, DN và gia đình thấu hiểu nhau hơn.

Bà Ái cũng khuyến nghị DN nên khảo sát nhu cầu việc làm định kỳ 6 tháng, nhằm nắm rõ nguyện vọng: học tập, phát triển, chuyển hướng hay giữ vị trí hiện tại. Khi hiểu tâm lý và kỳ vọng NV, môi trường làm việc sẽ vừa hiệu quả vừa bền vững.

Một người mẹ (bìa trái) rất vui khi tham dự Ngày hội Gia đình SEHC 2025

Tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC - Khu Công nghệ cao TP HCM, phường Tăng Nhơn Phú), Ban Giám đốc cùng Công đoàn công ty vừa phối hợp tổ chức "Ngày hội Gia đình năm 2025". Ngày hội đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ tự hào, xúc động và hạnh phúc. Trong khuôn khổ chương trình, NV đã dẫn cha mẹ, người thân tham quan nơi làm việc, giúp họ cảm nhận niềm tự hào và an tâm về môi trường làm việc của con em mình. Kết thúc chương trình, hàng loạt tin nhắn cảm ơn đã gửi đến ban tổ chức, phản ánh rõ niềm hạnh phúc và sự gắn kết mà ngày hội mang lại, dù nhiều phụ huynh phải vượt quãng đường xa để tham dự.

Bà Kiều Ngọc Hoa, Giám đốc Nhân sự SEHC, cho biết ngày hội không chỉ đưa NV và cha mẹ đến "ngôi nhà thứ hai" - nơi họ cống hiến mỗi ngày mà còn là dịp để phụ huynh chứng kiến môi trường làm việc chuyên nghiệp của người thân.

Bà Ngô Mỹ Linh - Trưởng Phòng Marketing Công ty CP Adecco Việt Nam (phường Xóm Chiếu, TP HCM), nhận định Family Day hay Bring Parents to Work là những hoạt động vui vẻ, là công cụ chiến lược giúp DN xây dựng văn hóa gắn kết và bền vững. Khi gia đình hiểu rõ môi trường làm việc của con em mình, họ tiếp thêm động lực tinh thần, giúp NV yên tâm cống hiến lâu dài.

"Đặc biệt với lao động trẻ, các chương trình kết nối gia đình càng trở nên quan trọng, thể hiện sự trân trọng con người, giảm áp lực vô hình, hạn chế nghỉ việc và nâng cao sức hút trong tuyển dụng" - bà Linh đánh giá.



