TPHCM họp mặt nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ

Chiều 28-4, UBND TPHCM tổ chức Họp mặt các nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Thường trực UBND TPHCM nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026.

Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Thông tin tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tăng trưởng; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến khả quan. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại buổi họp mặt, các nguyên lãnh đạo TPHCM bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu thành phố đã đạt được, đồng thời tin tưởng và kỳ vọng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn và ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo thành phố. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định đây là những kinh nghiệm quý báu, mang tính thực tiễn cao, sẽ được nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định những thành tựu đạt được của TPHCM trong suốt thời gian qua là kết quả của sự kế thừa, nỗ lực của nhiều thế hệ đi trước, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh TPHCM sẽ tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm trong các lĩnh vực hạ tầng, y tế, giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Được mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, đóng góp ý kiến của các nguyên lãnh đạo để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.