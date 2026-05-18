Sinh viên xây dựng "CV số" ngay từ giảng đường

Chiều 18-5, Trường ĐH Hoa Sen triển khai và ra mắt nền tảng học tập "LinkedIn Learning for Campus" dành cho sinh viên. Điểm nổi bật của nền tảng là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên năng lực, mục tiêu nghề nghiệp và nhóm kỹ năng mà thị trường lao động đang ưu tiên.

PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cho biết nền tảng học tập "LinkedIn Learning for Campus" dự kiến hoạt động từ năm học 2026-2027.

Tại sự kiện, PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết sinh viên sẽ được tiếp cận kho học liệu trực tuyến đa dạng với hơn 25.000 khóa học và hàng trăm chứng chỉ chuyên nghiệp (Microsoft, Zendesk, Adobe…) do chuyên gia quốc tế giảng dạy.

Các khóa học được triển khai dưới nhiều hình thức như video ngắn, bài giảng trực tuyến, âm thanh, phát sóng trực tiếp… giúp sinh viên linh hoạt học tập mọi lúc, mọi nơi.

Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng có thể tích hợp trực tiếp vào hồ sơ LinkedIn cá nhân, từ đó xây dựng "CV số" ngay từ khi còn trên giảng đường thay vì đợi đến năm cuối.

"Một tấm bằng đại học chỉ là điểm khởi đầu, còn năng lực tự học mới là lợi thế cạnh tranh về dài lâu của mỗi cá nhân. Trong kỷ nguyên số, nhà trường không chỉ cung cấp cho người học những gì nhà trường có mà luôn nỗ lực kết nối sinh viên với những nguồn tri thức, học liệu tốt nhất của thế giới" - PGS Huy khẳng định.

Khoảng 31% tổng số tin tuyển dụng trên LinkedIn phù hợp với sinh viên vừa tốt nghiệp và thực tập sinh

Trường ĐH Hoa Sen hợp tác cùng LinkedIn và Talentnet triển khai nền tảng học tập dành cho sinh viên

Chia sẻ tại sự kiện, ông Darren Cheng, Giám đốc Tăng trưởng khu vực Đông Nam Á LinkedIn cho biết Trường ĐH Học Sen là một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng với LinkedIn.

"Các kỹ năng cần thiết đang thay đổi nhanh chóng. Đến năm 2030, dự kiến có 70% sự thay đổi trong các kỹ năng nghề nghiệp là do tác động của GenAI" - ông Darren Cheng cho biết thêm.



