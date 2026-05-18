HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên xây dựng "CV số" ngay từ giảng đường

Huế Xuân

(NLĐO) - Khi hoàn tất khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng, tích hợp trực tiếp vào hồ sơ LinkedIn cá nhân và những xu hướng nghề nghiệp

Chiều 18-5, Trường ĐH Hoa Sen triển khai và ra mắt nền tảng học tập "LinkedIn Learning for Campus" dành cho sinh viên. Điểm nổi bật của nền tảng là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên năng lực, mục tiêu nghề nghiệp và nhóm kỹ năng mà thị trường lao động đang ưu tiên.

Sinh viên xây dựng “CV số” ngay từ trên giảng đường - Ảnh 1.

PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cho biết nền tảng học tập "LinkedIn Learning for Campus" dự kiến hoạt động từ năm học 2026-2027.

Tại sự kiện, PGS - TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết sinh viên sẽ được tiếp cận kho học liệu trực tuyến đa dạng với hơn 25.000 khóa học và hàng trăm chứng chỉ chuyên nghiệp (Microsoft, Zendesk, Adobe…) do chuyên gia quốc tế giảng dạy.

Các khóa học được triển khai dưới nhiều hình thức như video ngắn, bài giảng trực tuyến, âm thanh, phát sóng trực tiếp… giúp sinh viên linh hoạt học tập mọi lúc, mọi nơi.

Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ kỹ năng có thể tích hợp trực tiếp vào hồ sơ LinkedIn cá nhân, từ đó xây dựng "CV số" ngay từ khi còn trên giảng đường thay vì đợi đến năm cuối.

"Một tấm bằng đại học chỉ là điểm khởi đầu, còn năng lực tự học mới là lợi thế cạnh tranh về dài lâu của mỗi cá nhân. Trong kỷ nguyên số, nhà trường không chỉ cung cấp cho người học những gì nhà trường có mà luôn nỗ lực kết nối sinh viên với những nguồn tri thức, học liệu tốt nhất của thế giới" - PGS Huy khẳng định.

Sinh viên xây dựng “CV số” ngay từ trên giảng đường - Ảnh 2.

Khoảng 31% tổng số tin tuyển dụng trên LinkedIn phù hợp với sinh viên vừa tốt nghiệp và thực tập sinh

Sinh viên xây dựng “CV số” ngay từ trên giảng đường - Ảnh 3.

Trường ĐH Hoa Sen hợp tác cùng LinkedIn và Talentnet triển khai nền tảng học tập dành cho sinh viên

Chia sẻ tại sự kiện, ông Darren Cheng, Giám đốc Tăng trưởng khu vực Đông Nam Á LinkedIn cho biết Trường ĐH Học Sen là một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng với LinkedIn.

"Các kỹ năng cần thiết đang thay đổi nhanh chóng. Đến năm 2030, dự kiến có 70% sự thay đổi trong các kỹ năng nghề nghiệp là do tác động của GenAI" - ông Darren Cheng cho biết thêm.


Tin liên quan

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM

(NLĐO)- GS- TS Nguyễn Minh Hà tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM gây ấn tượng với các đề tài nghiên cứu khoa học giàu tính ứng dụng

(NLĐO)- 4 đề tài về ung thư, tư duy phản biện, tâm lý và tiếng Trung đoạt giải nhất tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học được đánh giá cao.

Thủ tướng chỉ đạo phòng ngừa gian lận thi cử dưới mọi hình thức

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18-5 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026.

tuyển dụng xin việc Trường ĐH Hoa Sen thực tập khóa học kỹ năng số LinkedIn CV số chứng chỉ kỹ năng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo