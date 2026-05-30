Học sinh "mê tít" gian hàng chuyển đổi số, STEM tại lễ khai mạc hè xã Bà Điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh "mê tít" gian hàng chuyển đổi số, STEM tại lễ khai mạc hè xã Bà Điểm

Huế Xuân

(NLĐO)- Việc đổi mới sinh hoạt hè thông qua gian hàng chuyển đổi số giúp thiếu nhi xã Bà Điểm, TPHCM tiếp cận nhanh chóng với công nghệ thời đại mới.

Sáng 30-5, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bà Điểm, UBND xã Bà Điểm tổ chức lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động "Vì trẻ em" với chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số". 

Sự kiện thu hút hơn 1.500 học sinh trên địa bàn xã tham dự.

Bên cạnh khu vực trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực truyền thống, khu vực trải nghiệm khoa học công nghệ, STEM và robot thu hút học sinh và phụ huynh tham quan nhiều nhất. 

img

Em Linh Chi, học sinh Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, tập trung điều khiển xe vượt chướng ngại vật

img

Phụ huynh và học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm tại các gian hàng công nghệ

img

img

Học sinh và phụ huynh vây kín gian hàng trải nghiệm công nghệ

Tại buổi lễ, bà Trần Thúy Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo hè xã Bà Điểm, cho biết các hoạt động nhằm giúp để các em thiếu nhi trên địa bàn tham gia trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, được chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần.

"Đây cũng là dịp để các em tiếp cận với những nhịp đập của thời đại số, trang bị kỹ năng số an toàn để có thể nhận diện và tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc trên môi trường mạng từ đó, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, tích cực, để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai" - bà Hương nhấn mạnh.

img

200 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

img

Học sinh chăm chú xem biểu diễn ảo thuật

img

img

Học sinh tranh tài tại vòng chung kết Hội thi SENAAI - Vui hè trên Thành phố Bác

Dịp này, địa phương cũng phát động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè; phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2026; tổ chức vòng chung kết Hội thi SENAAI - Vui hè trên Thành phố Bác và đặc biệt là tổ chức khám sức khỏe cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn xã theo chương trình khám sức khỏe toàn dân.


Tin liên quan

Một trường ĐH đầu tư nhà thuốc, bệnh viện để sinh viên học tập

Một trường ĐH đầu tư nhà thuốc, bệnh viện để sinh viên học tập

(NLĐO) - Giai đoạn 2026-2030, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dự kiến hoàn thành kiểm định quốc tế ASIIN cho 5 chương trình lĩnh vực sức khỏe.

ĐHQG TPHCM công bố kết quả rà soát nghi vấn lộ đề thi

(NLĐO) - Trước phản ánh về phần logic kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2, ĐHQG TPHCM chính thức khẳng định chưa có căn cứ cho thấy đề thi bị sao chép hay lộ đề.

Bộ GD-ĐT lên tiếng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT yêu cầu công khai đường dây nóng của Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7.

TPHCM Công nghệ kỹ năng trải nghiệm học sinh khám sức khoẻ xã Bà Điểm khai mạc hè
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo