Học sinh "mê tít" gian hàng chuyển đổi số, STEM tại lễ khai mạc hè xã Bà Điểm

Sáng 30-5, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bà Điểm, UBND xã Bà Điểm tổ chức lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động "Vì trẻ em" với chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số".

Sự kiện thu hút hơn 1.500 học sinh trên địa bàn xã tham dự.

Bên cạnh khu vực trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực truyền thống, khu vực trải nghiệm khoa học công nghệ, STEM và robot thu hút học sinh và phụ huynh tham quan nhiều nhất.

Em Linh Chi, học sinh Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, tập trung điều khiển xe vượt chướng ngại vật

Phụ huynh và học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm tại các gian hàng công nghệ

Học sinh và phụ huynh vây kín gian hàng trải nghiệm công nghệ

Tại buổi lễ, bà Trần Thúy Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo hè xã Bà Điểm, cho biết các hoạt động nhằm giúp để các em thiếu nhi trên địa bàn tham gia trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, được chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần.

"Đây cũng là dịp để các em tiếp cận với những nhịp đập của thời đại số, trang bị kỹ năng số an toàn để có thể nhận diện và tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc trên môi trường mạng từ đó, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, tích cực, để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai" - bà Hương nhấn mạnh.

200 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Học sinh chăm chú xem biểu diễn ảo thuật

Học sinh tranh tài tại vòng chung kết Hội thi SENAAI - Vui hè trên Thành phố Bác

Dịp này, địa phương cũng phát động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè; phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2026; tổ chức vòng chung kết Hội thi SENAAI - Vui hè trên Thành phố Bác và đặc biệt là tổ chức khám sức khỏe cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn xã theo chương trình khám sức khỏe toàn dân.



