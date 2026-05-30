Một trường ĐH đầu tư nhà thuốc, bệnh viện để sinh viên học tập

Sáng 30-5, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho biết GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ mới 2026- 2030.

Quyết định bổ nhiệm được công bố tại Chương trình tổng kết công tác 5 năm 2021-2026 của trường.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng (phải) trao quyết định bổ nhiệm GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2026-2030

Nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HIU bắt đầu trong bối cảnh nhiều thách thức khi TPHCM bước vào những ngày căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội.

Năm 2022, HIU ký kết hợp tác chiến lược với hàng loạt bệnh viện lớn trực thuộc trung ương, TPHCM. Từ nền tảng đó, không gian học tập của sinh viên khối sức khỏe được nối dài từ giảng đường đến 25 bệnh viện và cơ sở thực hành lâm sàng.

Giai đoạn 2023-2024, HIU triển khai nhiều hoạt động gắn kết sinh viên với môi trường nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng. Giai đoạn 2021-2026, trường tiếp nhận hơn 200 sinh viên, học viên quốc tế đến học tập và khoảng 300 sinh viên, học sinh quốc tế đến giao lưu, trao đổi văn hóa, học thuật.

Nhận nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030, GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình cho biết dự kiến hoàn thành kiểm định quốc tế ASIIN cho 5 chương trình lĩnh vực sức khỏe, đồng thời mở rộng đánh giá ngoài các chương trình đủ điều kiện theo các chuẩn quốc tế như AUN-QA, ASIIN, FIBAA.

HIU đã đầu tư trung tâm mô phỏng - tiền lâm sàng răng hàm mặt, nhà thuốc Hồng Bàng, nâng cấp phòng thực hành ở nhiều khối ngành và có thêm Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong hệ sinh thái đào tạo.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh.

"Nhà trường sẽ kết hợp và phát huy nguồn lực để phát triển bệnh viện trường trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, chất lượng cao, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học" - GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình khẳng định.

Ngoài ra, mục tiêu của HIU là đến năm 2030 có 3% giảng viên quốc tế, 4%-5% sinh viên quốc tế và ít nhất 30% chương trình đào tạo có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh song song với tiếng Việt.