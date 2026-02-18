HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Hội nhập quốc tế với tâm thế mới

Đại sứ Phạm Quang Vinh (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao)

Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện đồng bộ tái cấu trúc quản trị, mô hình tăng trưởng quốc gia và nâng tầm hội nhập quốc tế.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công và Việt Nam có tâm thế, vị thế, năng lực mới để bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có cả phát triển quản trị quốc gia và nâng tầm đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Lợi thế lớn. Có 3 căn cứ rất quan trọng. Thứ nhất là nền tảng thành tựu 40 năm đổi mới và phát triển. Thứ hai, tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên mới, thể hiện rõ nhất qua hàng loạt nghị quyết trụ cột, được phản ánh trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng. Thứ ba, những nỗ lực thực sự trong tái cấu trúc quản trị quốc gia và phát triển đất nước.

Năm 2025, tinh gọn bộ máy, tạo ra không gian phát triển mới thông qua sắp xếp lại đơn vị hành chính, thúc đẩy mạnh phát triển chất lượng, bền vững hơn cho nền kinh tế… Tất cả đặt ra tâm thế mới và vị thế mới cho Việt Nam để bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có việc nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Điều này không phải nói một cách võ đoán mà có số liệu cụ thể. Sau 40 năm đổi mới, GDP Việt Nam đã đạt 510 tỉ USD, thuộc top 30-32 nền kinh tế lớn của thế giới. Thương mại năm 2025 ước đạt 920 tỉ USD, năm 2024 là khoảng 800 tỉ USD. Quy mô thương mại với thế giới rất lớn, thuộc top 20 nền kinh tế xuất nhập khẩu hàng đầu.

Hội nhập quốc tế với tâm thế mới - Ảnh 1.

Sáng 25-10-2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế. Ảnh: Hữu Hưng

Về chính trị, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện, chiến lược, chiến lược toàn diện với 42 đối tác, tạo môi trường chiến lược thuận lợi về hòa bình, an ninh và phát triển.

Về hội nhập kinh tế, Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), cả song phương và đa phương, nhiều FTA chất lượng cao như CPTPP, RCEP, EVFTA... bao trùm hầu hết đối tác kinh tế - thương mại chủ chốt. Đây là những lợi thế rất lớn.

Tầm nhìn mới, tư duy mới. Với vị thế và năng lực mới, Việt Nam cần nâng tầm đối ngoại, hội nhập quốc tế lên một tầm cao mới - như Tổng Bí thư nói, phải xứng với tầm vóc quốc gia, dân tộc, với tầm vóc mới của Việt Nam.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay phải dựa trên thành tựu 40 năm đổi mới và phải hướng tới một tầm nhìn chiến lược mới mà Đại hội XIV đề ra. Tầm nhìn đó là:

Thứ nhất, đối ngoại - hội nhập quốc tế phải xứng với tầm lịch sử, văn hóa, vị thế và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Thứ hai, khi tham gia hợp tác quốc tế, Việt Nam phải đặt mình vào dòng chảy chính của thời đại với các xu thế, giá trị phổ quát: Hòa bình, độc lập, phát triển, hợp tác, dựa trên luật pháp quốc tế. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Việt Nam lấy chính nghĩa làm nền tảng, dựa vào luật pháp quốc tế, bắt kịp các xu thế của thế giới. Đây là nguyên tắc then chốt.

Thứ ba: Tích cực, chủ động tham gia vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, như phát biểu của Tổng Bí thư về hội nhập quốc tế. Với tầm nhìn mới này, Việt Nam không chỉ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động, mà cao hơn - tham gia kiến tạo luật chơi, bổ khuyết giá trị của mình vào các lĩnh vực quản trị thế giới về chính trị, kinh tế và văn minh.

Song hành với tầm nhìn chiến lược mới là những tư duy đối ngoại mới được Đại hội XIV xác lập nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Điểm nhấn đầu tiên chính là việc đặt đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Điều này cho thấy Đại hội XIV đánh giá đối ngoại ở tầm chiến lược mới. Những biến động của tình hình quốc tế hiện nay cho thấy sự đan xen chặt chẽ giữa các yếu tố chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế và công nghệ, đặt đất nước trước cả cơ hội lẫn thách thức. Hơn bao giờ hết, tư duy mới của Đảng về tính chất "trọng yếu, thường xuyên" càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược.

Tiếp theo là đối ngoại và hợp tác quốc tế chuyển từ "tham gia - tranh thủ" sang "đồng hành - kiến tạo". Điều này thể hiện vai trò chủ động, tích cực và vị thế mới của Việt Nam: Tranh thủ phát triển đất nước, đồng thời chủ động kiến tạo để đóng góp vào môi trường quốc tế đang diễn biến rất phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi hơn không chỉ cho chúng ta mà cho tất cả các nước dựa trên luật pháp quốc tế.

Trong đó, kiến tạo môi trường chiến lược hòa bình, an ninh, thuận lợi cho phát triển; tham gia xây dựng chuẩn mực ứng xử quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, độc lập và phát triển các quốc gia.

Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm bạn với tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, áp lực chọn bên, xung đột lợi ích, thì nguyên tắc tự chủ chiến lược dựa trên độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết.

Dựa vào nội lực. Lịch sử 40 năm đổi mới đã cho thấy sức mạnh nội sinh quyết định vị thế, tiềm lực và năng lực của đất nước trong hội nhập quốc tế. Việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tiếp tục là nguyên tắc nền tảng trong giai đoạn tới.

Hội nhập quốc tế với tâm thế mới - Ảnh 2.

Trong hợp tác quốc tế luôn có hai mặt: Hợp tác và khác biệt, chúng ta chủ trương vun đắp hợp tác, kiềm chế và hóa giải khác biệt.

Những nỗ lực của Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, bao gồm việc tái cấu trúc quản trị quốc gia và mô hình phát triển, chắc chắn sẽ tạo động lực mới và sức hút mới cho kinh tế Việt Nam trong hội nhập.

Việc tháo gỡ các nút thắt về hành chính, pháp luật, đầu tư sẽ mở ra không gian lớn hơn để tham gia sâu vào kinh tế và đối ngoại toàn cầu, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài.

Văn kiện Đại hội XIV cùng các nghị quyết trụ cột thể hiện tầm nhìn, quyết tâm của một Việt Nam mới khi bước vào kỷ nguyên mới. Đối ngoại thời gian tới cần nâng cao tầm vóc - tương xứng với tầm vóc của dân tộc, với tầm nhìn và nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội XIV giao phó.

Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc sau 40 năm đổi mới và tâm thế chủ động bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam có đủ cơ hội, năng lực và vị thế để hội nhập quốc tế thành công, đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước và nâng cao tầm vóc quốc gia.

Ngoại giao phải đi trước

Từ Đại hội XIII đến XIV, một quan điểm xuyên suốt là xây dựng nền ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại. Với mục tiêu đến 2030, 2045 hướng tới tăng trưởng bền vững dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngoại giao phải đi trước, mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực chất lượng cao như FDI cao cấp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ở phân khúc cao.


Tin liên quan

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*): Nhiều kỳ vọng, ý kiến tâm huyết gửi đại hội

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*): Nhiều kỳ vọng, ý kiến tâm huyết gửi đại hội

Các tầng lớp nhân dân đã có những ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việt Nam vươn mình phát triển, hội nhập (*): Tầm nhìn chiến lược

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược đưa đất nước phát triển giàu mạnh

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*): Cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới

Qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Việt Nam hội nhập quốc tế đa dạng hóa Đại hội XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo