Hội thảo khoa học về cơ xương khớp tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long

Ngày 8-11, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với hệ thống Bệnh viện Sài Gòn – ITO tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xu hướng mới và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán – phẫu thuật – điều trị bệnh cơ xương khớp".

Quang cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo sở y tế, bệnh viện tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; ông Phạm Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viên tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT hệ thống bệnh viện Sài Gòn - ITO; ThS.BS. Nguyễn Nương Minh Ngà - Tổng Giám đốc Hệ thống bệnh viện Sài Gòn – ITO; và khoảng 300 nhà khoa học là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng, Ban cố vấn hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc nhà trường.

Phát biểu tại hội thảo, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực y học cơ xương khớp đang chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc - từ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn, đến các phương pháp điều trị phục hồi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học cá thể hóa.

Những đổi mới này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mà còn mở ra hướng tiếp cận toàn diện, nhân văn và bền vững hơn cho người bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng hệ thống Bệnh viện Sài Gòn – ITO tổ chức hội thảo với mong muốn tạo nên một diễn đàn học thuật mở, liên ngành, liên kết giữa nghiên cứu – đào tạo – thực hành, nơi các nhà khoa học, bác sĩ và giảng viên có thể cùng nhau chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, kinh nghiệm thực tiễn, và giải pháp sáng tạo trong chẩn đoán, điều trị, và chăm sóc bệnh nhân cơ xương khớp.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại hội thảo

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 112 bài viết của khoảng 120 tác giả là các nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các cơ sở y tế trên cả nước… Nội dung những bài viết xoay quanh các vấn đề như: Ứng dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán bệnh cơ xương khớp; kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn và các phương pháp can thiệp hiện đại; xu hướng mới trong điều trị nội khoa và phục hồi chức năng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong y học cơ xương khớp và đào tạo nguồn nhân lực y tế trong lĩnh vực cơ xương khớp…

Tại hội thảo, có 14 bài tham luận trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

GS.TS Michiko Oguro phân tích tính khả thi của việc sử dụng camera đeo cổ trong đánh giá OSCE tại Nhật Bản

Theo GS.TS Michiko Oguro, Trường Đại học Tokyo Healthcare (Nhật Bản), giảng viên cơ hữu Trường Đại học Cửu Long, phân tích tính khả thi của việc sử dụng camera đeo cổ trong đánh giá OSCE tại Nhật Bản, kết quả nghiên cứu phía điều dưỡng dựa trên 9 đối tượng. Tỷ lệ thống nhất giữa đánh giá thực tế (real-time) và đánh giá lại sau khi loại bỏ giao động từ 63,2% đến 94,7%, với hệ số Cohen’s κ từ 0,314 đến 0,774.

Nghiên cứu chứng minh rằng đánh giá dựa trên video ghi từ camera đeo cổ có mức độ tương đồng cao với đánh giá thời gian thực. Các camera này cung cấp khả năng hiển thị quy trình vượt trội so với camera cố định, có khả năng góp phần cải thiện độ chính xác của việc đánh giá, đặc biệt là trong các trường hợp liên quan đến vùng bàn chân hoặc chuyển động toàn thân của bệnh nhân.

Những thách thức về vận hành cũng được xác định, chẳng hạn như người giám khảo cần nhận biết khi nào quá trình ghi hình đang diễn ra và điều chỉnh vị trí đứng cho phù hợp. GS. Michiko Oguro đưa ra đề nghị cần cải thiện các phương pháp vận hành cho camera đeo cổ và tiến hành xác minh trong các tình huống OSCE khác để nâng cao tính thực tiễn của chúng như một thiết bị hỗ trợ đánh giá.

BS.CK2. Nguyễn Trung Quốc đưa ra các thang điểm đánh giá nguy cơ tim mạch chu phẫu

Khi nói về việc phân tầng nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân chu phẫu, BS.CK2. Nguyễn Trung Quốc – Phó Giám đốc Viện tim (TPHCM) - đưa ra các thang điểm đánh giá nguy cơ tim mạch chu phẫu: Bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh mạch máu não, tiền sử suy tim sung huyết, phẫu thuật nguy cơ cao. Trên cơ sở đó, Phó Giám đốc Viện tim đưa ra các khuyến cáo về chỉ định đo điện tâm đồ trước phẫu thuật, chỉ định siêu âm tim qua thành ngực, chỉ định Test gắng sức và CPET, chỉ định MSCT mạch vành trước phẫu thuật, chụp mạch vành xâm lấn, can thiệp mạch vành trước phẫu thuật, điều trị tăng huyết áp chu phẫu, điều trị suy tim chu phẫu...

PGS.TS. Vũ Bá Dũng chỉ ra các giải pháp trong việc tái tạo xương và tái tạo sụn bằng vật liệu NANO sinh học

Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long trao chứng nhận cho báo cáo viên

PGS.TS. Vũ Bá Dũng, Trường Đại học Cửu Long, đã chỉ ra các giải pháp trong việc tái tạo xương và tái tạo sụn bằng vật liệu NANO sinh học. Vật liệu nano sinh học đóng vai trò quan trọng trong tái tạo xương và sụn khớp. Vật liệu nano sinh học tạo "giàn giáo" sinh học tương thích tốt với xương, hỗ trợ tế bào bám dính, tăng sinh, tăng biệt hóa, đồng thời thúc đẩy quá trình khoáng hóa. Riêng đối với việc tái tạo sụn, vật liệu nano sinh học bám dính tế bào gốc vào khung nano, tăng sinh và biệt hóa thành tế bào sụn, tổng hợp tế bào sụn thành mô sụn, tạo mô sụn mới tích hợp với xương dưới sụn. Kết hợp vật liệu nano, công nghệ mô, tế bào gốc, in 3D sẽ tạo ra nền tảng cho: Y học tái tạo cá thể hóa.