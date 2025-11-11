Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả thành phố sẽ trở nên năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết

Tối 10-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường Bình Thạnh, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với chủ đề "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn". Dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Nguồn sức mạnh vô tận

Tại ngày hội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Đảng ủy phường Bình Thạnh đã tặng những cây xanh hạnh phúc, tươi tốt, tràn đầy sức sống cho khu phố 5, góp phần xây dựng công trình "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình", lan tỏa thông điệp sống xanh, đẹp, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết trong chiều dài lịch sử đất nước, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước ta. Trên hành trình ấy, TP HCM - thành phố mang tên Bác - luôn là nơi hội tụ của ý chí, sáng tạo và tình người. Khu phố 5, phường Bình Thạnh chính là một ví dụ sinh động cho tinh thần ấy - nơi mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ xúc động khi nghe những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của bà con nơi đây. Từ "Ngày Chủ nhật xanh", "15 phút vì thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp", đến những chương trình chăm lo hộ nghèo, giúp học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh, người yếu thế. Hay những sáng kiến đầy sáng tạo và nhân văn như "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình", "Khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", "Bình dân học vụ số" giúp cô bác lớn tuổi làm quen với công nghệ… "Những việc làm ấy, dù lớn hay nhỏ, đều tỏa sáng cùng một điều giản dị "Người dân khu phố 5 không chỉ sống cùng nhau mà còn sống vì nhau"" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thành phố đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra khát vọng lớn vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà còn bắt đầu từ những điều gần gũi nhất - từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia. Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tại ngày hội, khu phố 5 phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình: Thành lập Tổ liên gia tự quản về PCCC, Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, Tổ thanh niên tình nguyện; thăm và tặng quà 50 người cao tuổi; thăm và tặng quà Tết cho 53 người dân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo; tặng quà 53 thiếu nhi mồ côi, học giỏi…

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố 5, phường Bình Thạnh, TP HCMẢnh: DUY PHÚ

Lối sống nghĩa tình, văn minh

Tại TP HCM, tinh thần "Đại đoàn kết" được cụ thể hóa bằng những mô hình khu dân cư tự quản, vừa gần gũi vừa thiết thực. Phường Thủ Đức là một ví dụ điển hình, với phong trào "Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển" được người dân triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo. Nổi bật là khu phố 3 với mô hình "25 nhóm tự quản 5 + 1". Mỗi nhóm gồm 5 hộ dân và 1 trưởng nhóm, cùng nhau giữ gìn an ninh, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Nhờ cách làm này, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, hẻm phố sạch đẹp, an toàn hơn. Minh chứng sống cho sức mạnh tự quản của cộng đồng là 100% chỉ tiêu an sinh đạt và xóa hoàn toàn hộ nghèo.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đánh giá các mô hình tự quản sáng tạo tại khu phố 3 là minh chứng sống động cho tinh thần tự quản, tự giác của người dân Thủ Đức trong việc xây dựng đô thị văn minh.

Cùng ở phường Thủ Đức, khu phố 29 gây ấn tượng với mô hình "Nhà trọ an toàn - văn minh". Mỗi khu trọ trở thành một "khu dân cư thu nhỏ", ở đó công nhân, sinh viên thuê trọ được hỗ trợ y tế, pháp lý, tập huấn phòng cháy chữa cháy và kỹ năng chuyển đổi số. "Ai khó khăn thì mọi người cùng giúp, chính quyền phường cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, nên ai cũng thấy gắn bó hơn" - anh Nguyễn Văn Quang, chủ nhà trọ, chia sẻ.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 28, phường Tân Sơn Hòa, địa phương đã triển khai mô hình ki-ốt chuyển đổi số nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện ngay trong khu dân cư. Tại các ki-ốt, đoàn viên thanh niên và lực lượng công an hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ và thực hiện các thao tác số cơ bản. Việc "đưa công nghệ xuống khu phố" giúp giảm thời gian đi lại, hạn chế tình trạng chờ đợi tại bộ phận một cửa và từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số.

Khu dân cư an toàn - nghĩa tình Cuối tuần qua, không khí tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi, TP HCM) rộn ràng và ấm áp khi đông đảo người dân về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 do Ban Công tác Mặt trận liên ấp 7 - 8 - 9 - 10 tổ chức. Tâm điểm của ngày hội là lễ tuyên dương 8 hộ "Gia đình văn hóa tiêu biểu" - những tấm gương điển hình trong việc xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con ngoan, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và tích cực tham gia các phong trào địa phương. Phát biểu tại chương trình, ông Trương Minh Tước Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi - biểu dương tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân, đồng thời kêu gọi tiếp tục phát huy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhân rộng mô hình "Gia đình văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, khu dân cư an toàn - nghĩa tình.



