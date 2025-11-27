Thủ tướng đúc kết Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 đã "Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích"

Ngày 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tại TP HCM đã khai mạc với hàng loạt phiên thảo luận chính thức cùng các hoạt động bên lề. Sự kiện đã quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, gần 100 đoàn khách quốc tế; 10 trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 và hơn 75 trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên toàn cầu.

Thương hiệu mới đặc trưng

Phát biểu tại phiên toàn thể, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành xu thế thời đại, là chìa khóa bảo đảm năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. "Trong bối cảnh này, thành phố đã kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP HCM thành Diễn đàn Kinh tế Mùa thu nhằm tạo cơ chế đối thoại thường niên, nơi tập hợp những chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp (DN) cùng góp ý và gợi mở giải pháp cho sự phát triển của thành phố và cả nước" - Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, TP HCM và các đại biểu trong, ngoài nước tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tin tưởng diễn đàn sẽ trở thành "thương hiệu mới đặc trưng" - khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm kinh tế tri thức, nơi giao thoa gặp gỡ cho những sáng kiến tiên phong, hướng tới tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang hướng tới xây dựng một nền tảng đối thoại chính sách mang tầm khu vực, với mô hình đồng hành - kiến tạo nhằm nâng cao vai trò, uy tín, sức hấp dẫn của TP HCM và Việt Nam. Thành phố tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng của các bộ, ngành Trung ương cùng những khuyến nghị, sáng kiến từ chuyên gia, DN và bạn bè quốc tế. Trên cơ sở đó, TP HCM xác định 3 nhóm hành động trọng tâm: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người dân và DN làm trung tâm.

Thực hiện chuyển đổi kép gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và sự quan tâm toàn cầu đến TP HCM, đồng thời mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách mới, thiết thực. "TP HCM sẽ là nơi thí điểm những cơ chế, chính sách chưa từng có; hướng tới kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đô thị sáng tạo, phấn đấu trở thành nơi đáng đầu tư, đáng sống" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Lấy quản trị thông minh làm nền tảng then chốt

Chia sẻ tại diễn đàn, GS Young-Sup Joo - Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc (KoDINA) - góp ý trong lộ trình trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, TP HCM cần lấy quản trị thông minh dựa trên công nghệ làm nền tảng then chốt. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi sâu rộng dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh, với mục tiêu không chỉ là tăng trưởng mà là phát triển bền vững về môi trường, xã hội và con người.

Trong đó, AI cần được coi là công cụ hỗ trợ con người giải quyết các thách thức lớn, mở rộng năng lực ra quyết định và tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển. "Muốn trở thành siêu đô thị dựa trên AI, TP HCM phải xây dựng một tầm nhìn chung được chia sẻ giữa chính quyền và người dân, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế và môi trường, đồng thời tích hợp trên một nền tảng dữ liệu thống nhất.

Dữ liệu là yếu tố cốt lõi của mô hình này. Hạ tầng dữ liệu cần được chuẩn hóa, số hóa và kết nối liên thông giữa nhà nước - DN - cộng đồng, cho phép chia sẻ và khai thác an toàn, hiệu quả. TP HCM cần chủ động hợp tác quốc tế, học hỏi tiêu chuẩn và mô hình từ các quốc gia đi trước để rút ngắn lộ trình phát triển" - GS Young-Sup Joo nói.

Kết hợp đổi mới công nghệ với cải cách thể chế

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, cho rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà là quá trình chuyển đổi toàn diện mô hình phát triển kinh tế - xã hội, một hướng đi có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với các siêu đô thị, trong đó có TP HCM.

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, ông cho rằng chuyển đổi xanh phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể, tầm nhìn dài hạn và triển khai đồng bộ ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương. "Phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường mà phải hướng tới tăng trưởng chất lượng cao gắn liền với phát triển bền vững.

Việc Trung Quốc xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo quy mô lớn, thúc đẩy mạnh các ngành công nghiệp xanh như điện gió, điện mặt trời, xe điện cho thấy nếu có chiến lược đúng đắn và sự dẫn dắt hiệu quả của Nhà nước, chuyển đổi xanh có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia" - chuyên gia này nhấn mạnh.

Một bài học quan trọng cho TP HCM là cần kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới công nghệ với cải cách thể chế. Ở giai đoạn đầu, chuyển đổi xanh thường đi kèm chi phí cao, rủi ro lớn và thời gian hoàn vốn dài, vì vậy vai trò kiến tạo của chính quyền là yếu tố quyết định. Thành phố cần xây dựng chính sách công nghiệp dài hạn, ban hành tiêu chuẩn môi trường rõ ràng, đồng thời có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ DN đầu tư vào công nghệ sạch và mô hình sản xuất ít phát thải.

"Nếu có quy hoạch dài hạn, phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, đến ứng dụng công nghệ số và hợp tác quốc tế, TP HCM hoàn toàn có thể trở thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, vừa hiện đại, thông minh, vừa phát triển hài hòa với môi trường" - ông Long Quốc Cường gợi mở.

Trong khi đó, GS-TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore - nhấn mạnh xây dựng một chính quyền thực sự thông minh phải từ người dân thông minh, chứ không chỉ từ công nghệ. Ông gợi ý 5 chữ T cho "người dân thông minh", gồm Tin tưởng vào chính quyền; Trách nhiệm với cộng đồng; Thông tuệ nhờ tri thức và công nghệ số; Tương trợ/tổng lực và Tự hào là công dân TP HCM. Khi 5 T này mạnh lên, chính quyền sẽ thực sự thông minh vì được nâng đỡ bởi một cộng đồng thông minh.

"TP HCM nên thiết kế một nền tảng "one service", nơi hơn 14 triệu người dân đều có thể tham gia, từ đóng góp ý kiến về các vấn đề xã hội đến phản ánh khó khăn trong kinh doanh. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, với phản hồi cụ thể dựa trên kinh nghiệm quốc tế và các gợi ý từ AI, tạo ra một cơ chế tương tác cụ thể, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thành phố" - GS Vũ Minh Khương đề xuất.

TP HCM là "sandbox" cho mô hình xanh, số Tham dự xuyên suốt 2 ngày sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức, tạo tiền đề để trở thành sự kiện thường niên tại TP HCM. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền TP HCM; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan; và sự đồng hành hiệu quả của WEF để có một một diễn đàn thành công. Thủ tướng đúc kết, diễn đàn đã "Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích". Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Cuộc cách mạng chuyển đổi kép là một hành trình dài, nhiều thách thức nhưng không có con đường nào khác; không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Để biến tầm nhìn và các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại diễn đàn từ đó khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật (đặc biệt là các luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường để tháo gỡ mọi điểm nghẽn); sớm ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số. "TP HCM cần sớm ban hành Kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của diễn đàn; cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm". Sẵn sàng tiên phong trở thành một "phòng thí nghiệm" (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế chuẩn bị hoạt động" - Thủ tướng nhấn mạnh.



