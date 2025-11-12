HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Một số ứng viên Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" điển trai cỡ nào?

Thùy Trang

(NLĐO) - Sắc vóc các thí sinh Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" thu hút sự chú ý.

Cấp phép cuộc thi Nam vương "Manhunt Vietnam 2025"

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 1.

Cuộc thi Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" được cấp phép

Vòng tuyển chọn đầu tiên của cuộc thi "Manhunt Vietnam 2025" đã chính diễn ra, với vòng tuyển chọn ở khu vực miền Nam. Hơn 50 thí sinh đến ứng tuyển với các phần thi trình diễn, giới thiệu bản thân, chụp ảnh profile. Một số thí sinh còn thể hiện tài năng như ca hát, nhảy múa… để chinh phục ban giám khảo.

Cuộc thi "Manhunt Vietnam 2025" do Công ty TNHH Quảng cáo Kim Thịnh Phát nắm giữ bản quyền và tổ chức theo giấy phép số 1657/SVHTTDL-VH do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23-9-2025.

Đêm chung kết và đăng quang diễn ra vào tối 16-12 tại Trung tâm hội nghị Kim Center (Đồng Nai). Các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Bên cạnh một số thí sinh mới, nhiều gương mặt quen cũng góp mặt để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Nổi là Phạm Văn Quốc - Á vương Mister Asian International 2022.

Nói về lý do dự thi, nam người mẫu cho biết bản thân thấy phù hợp với tiêu chí cuộc thi. "Tôi thấy mình có lợi thế về chiều cao, hình thể, kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng tại cuộc thi và đại diện Việt Nam thi quốc tế để khẳng định bản thân trong nghề người mẫu" - anh nói.

Nam vương Manhunt 2025 không ưu ái người quen

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 2.

Dàn giám khảo cuộc thi Manhunt 2025 gồm: Á vương - Siêu mẫu Vũ Linh, Hoa hậu Đại dương Thu Uyên, Á vương Minh Khắc, doanh nhân Kat Lưu, Tiến sĩ - Bác sĩ Trà Anh Duy…

Ông Chu Tấn Văn, Chủ tịch cuộc thi cho rằng không có sự ưu ái nào dành cho những gương mặt cũ tham gia tại cuộc thi năm nay. "Tiêu chí lựa chọn của ban giám khảo cùng với ban tổ chức sẽ là quyết định quan trọng. Một ứng viên mới nhưng đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi thì họ vẫn có cơ hội. Vì thế, cơ hội dành cho người chiến thắng vẫn còn là một ẩn số"- ông nói.

Tại buổi sơ khảo cuộc thi thu hút nhiều thí sinh đến từ các ngành nghề khác nhau với chất lượng đồng đều, hình thể đẹp. 

Ông Chu Tấn Văn - người giữ nhiều bản quyền quốc tế các cuộc thi sắc đẹp đánh giá các thí sinh có sự đầu tư và chuẩn bị tốt từ trang phục đến đầu tóc. 

"Với cuộc thi trong nước dành cho nam vương, tiêu chí của tôi không quá khắt khe. Nhưng để chọn một đại diện thi quốc tế để đấu với các nước khác thì cần kỹ lưỡng hơn. Không chỉ về ngoại hình, sắc đẹp mà các bạn còn phải có ngoại ngữ, trí tuệ và mục tiêu cụ thể".

Sắc vóc các ứng viên "Manhunt Việt Nam 2025"

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 3.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 4.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 5.

Thí sinh dự ứng tuyển "Manhunt Việt Nam 2025"

Là người đại diện Việt Nam tại "Manhunt International 2025" và đoạt danh hiệu Á vương 4, Vũ Linh hiểu được tiêu chí mà cuộc thi hướng đến. Anh muốn các thí sinh hãy chuẩn bị một tinh thần chuyên nghiệp, ngoại hình chỉn chu, trao dồi các kỹ năng để tỏa sáng nhất có thể.

Hoa hậu Thu Uyên cho rằng, bên cạnh yếu tố ngoại hình thì nội lực, năng lượng bên trong của các thí sinh là điều cô quan tâm. "Nam vương không chỉ hội tụ các yếu tố như nhan sắc, trình diễn mà khi các bạn xuất hiện phải thật tự tin và tỏa sáng trước tất cả mọi người" - cô nói.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 6.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 7.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 8.

Cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 được cấp phép - Ảnh 9.

Body 6 múi của thí sinh

Cuộc thi Nam vương "Manhunt Vietnam 2025" tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

