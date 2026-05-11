HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Learner Tien hạ Bublik, lần đầu tiên vào top 20 thế giới

Quốc An

(NLĐO) - Learner Tien có màn ngược dòng đánh bại Bublik ở vòng 3 Rome Masters 2026, tiến vào vòng 4 và có lần đầu tiên lọt vào top 20 ATP.

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien (hạng 21 ATP) tiếp tục tạo tiếng vang tại Rome Masters khi xuất sắc ngược dòng đánh bại hạt giống số 9 Alexander Bublik (hạng 11 ATP) với tỉ số 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) ở vòng 3 rạng sáng 11-5.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Tien hạ một tay vợt top 50 trên mặt sân đất nện, đồng thời là lần thứ tư trong năm 2026 anh đánh bại một đối thủ thuộc top 20 ATP. 

Kết quả ấn tượng tại Rome Masters cũng giúp tay vợt 20 tuổi lần đầu chen chân vào top 20 ATP trong sự nghiệp, khi vươn vị trí thứ 19 theo bản xếp hạng ATP Live.

Trước đối thủ nổi tiếng với phong cách thi đấu ngẫu hứng và khó lường, Learner Tien nhập cuộc không suôn sẻ. Bublik tận dụng tốt những cơ hội có được để thắng 6-4 ở set mở màn, qua đó gây sức ép lớn lên tay vợt gốc Việt.

img

Dù vậy, Learner Tien nhanh chóng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sang set hai, anh thi đấu chắc chắn hơn trong các game cầm giao bóng, kiên nhẫn ở những pha bóng bền để dần kéo trận đấu về thế cân bằng. Sự ổn định giúp tay vợt người Mỹ gốc Việt thắng 6-3, buộc trận đấu bước vào set quyết định.

Set ba diễn ra đầy căng thẳng khi hai tay vợt liên tục bám đuổi tỉ số. Trong thời khắc then chốt ở game 11, Learner Tien tận dụng thành công cơ hội bẻ game trước khi khép lại màn ngược dòng ấn tượng bằng chiến thắng 7-5.

img

Ở vòng đấu tiếp theo, Tien sẽ đối mặt một đối thủ dễ thở hơn là tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Jodar - hạt giống số 32 của giải.

Việc tiếp tục tiến sâu tại Rome Masters không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Learner Tien mà còn khẳng định anh đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất ATP Tour hiện nay.

Ngoài ra, tay vợt Dino Prizmic, người đánh bại Djokovic cũng đã tiếp tục đà thăng hoa của mình khi tiến vào đến vòng 4. Anh sẽ đối mặt với tay vợt hạng 15 thế giới, Karen Khachanov.

Tin liên quan

BLV Quang Huy làm Phó Chủ tịch LĐ Quần vợt Việt Nam, giới thiệu đại sứ H’Hen Niê

BLV Quang Huy làm Phó Chủ tịch LĐ Quần vợt Việt Nam, giới thiệu đại sứ H’Hen Niê

(NLĐO) - LĐ Quần vợt Việt Nam vừa bổ sung ban chấp hành, giới thiệu hai đại sử và ký kết với các đối tác chiến lược.

Learner Tien thành tay vợt trẻ nhất lịch sử Mỹ vào tứ kết Indian Wells

(NLĐO) - Learner Tien đã có màn ngược dòng thắng 2-1 Davidovich để có lần đầu vào tứ kết Indian Wells, làm nên lịch sử quần vợt Mỹ.

Hạ tay vợt hạng 8 thế giới, Learner Tien vào vòng 4 Indian Wells

(NLĐO) - Thắng Shelton 2-1, Learner Tien tiến vào vòng 4 Indian Wells 2026 và có thành tích thắng thua là 6-5 trong sự nghiệp đối đầu với các tay vợt top 10.

Learner Tien
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo