Learner Tien hạ Bublik, lần đầu tiên vào top 20 thế giới

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien (hạng 21 ATP) tiếp tục tạo tiếng vang tại Rome Masters khi xuất sắc ngược dòng đánh bại hạt giống số 9 Alexander Bublik (hạng 11 ATP) với tỉ số 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) ở vòng 3 rạng sáng 11-5.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Tien hạ một tay vợt top 50 trên mặt sân đất nện, đồng thời là lần thứ tư trong năm 2026 anh đánh bại một đối thủ thuộc top 20 ATP.

Kết quả ấn tượng tại Rome Masters cũng giúp tay vợt 20 tuổi lần đầu chen chân vào top 20 ATP trong sự nghiệp, khi vươn vị trí thứ 19 theo bản xếp hạng ATP Live.

Trước đối thủ nổi tiếng với phong cách thi đấu ngẫu hứng và khó lường, Learner Tien nhập cuộc không suôn sẻ. Bublik tận dụng tốt những cơ hội có được để thắng 6-4 ở set mở màn, qua đó gây sức ép lớn lên tay vợt gốc Việt.

Dù vậy, Learner Tien nhanh chóng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sang set hai, anh thi đấu chắc chắn hơn trong các game cầm giao bóng, kiên nhẫn ở những pha bóng bền để dần kéo trận đấu về thế cân bằng. Sự ổn định giúp tay vợt người Mỹ gốc Việt thắng 6-3, buộc trận đấu bước vào set quyết định.

Set ba diễn ra đầy căng thẳng khi hai tay vợt liên tục bám đuổi tỉ số. Trong thời khắc then chốt ở game 11, Learner Tien tận dụng thành công cơ hội bẻ game trước khi khép lại màn ngược dòng ấn tượng bằng chiến thắng 7-5.

Ở vòng đấu tiếp theo, Tien sẽ đối mặt một đối thủ dễ thở hơn là tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Jodar - hạt giống số 32 của giải.

Việc tiếp tục tiến sâu tại Rome Masters không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Learner Tien mà còn khẳng định anh đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất ATP Tour hiện nay.

Ngoài ra, tay vợt Dino Prizmic, người đánh bại Djokovic cũng đã tiếp tục đà thăng hoa của mình khi tiến vào đến vòng 4. Anh sẽ đối mặt với tay vợt hạng 15 thế giới, Karen Khachanov.